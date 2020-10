Całkowity lockdown w regionie Bawarii. Wszystko zamknięte na dwa tygodnie

"Skończyła się alpejska idylla" - informują niemieckie media. Powiat Berchtesgadener Land w kraju związkowym Bawaria we wtorek o godz. 14 zostanie całkowicie zamknięty.

Wszystko przez gwałtowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa. Współczynnik zakażeń w powiecie wynosi 272,8 na 100 tys. mieszkańców i jest najwyższy w Niemczech. W Berchtesgadener Land mieszka łącznie 106 tys. ludzi.

ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Minister rolnictwa Bawarii Michaela Kaniber (CSU) i starosta Bernhard Kern (CSU) ogłosili, że konieczne jest wprowadzenie bardzo surowych obostrzeń.

Wyjście z mieszkania tylko z ważnego powodu

Drastyczne restrykcje wprowadzono po raz pierwszy od zamknięcia regonu wiosną. - Od tego wtorku opuszczanie własnego mieszkania jest dozwolone tylko, jeśli istnieją ważne powody - poinformowała Michaela Kaniber. Ważne powody to np. wyjście do pracy i na zakupy. Można też opuścić mieszkanie, by zaczerpnąć świeżego powietrza, ale tylko samemu lub w towarzystwie członków rodziny, z którymi mieszka się pod jednym dachem.

Nie będzie zresztą za bardzo gdzie wyjść, gdyż wszystkie obiekty rekreacyjne będą zamknięte - kina, teatry, muzea, place zabaw, obiekty sportowe i studia fitness. Nieczynne będą restauracje i ogródki piwne. Mogą one serwować dania na wynos, ale jedynie do godziny 20.00.

ZOBACZ: "Nie możemy pozwolić na nowy lockdown". Premier poprosił celebrytów o pomoc

Hotele nie będą mogły przyjmować gości, za wyjątkiem osób w podróżach służbowych. Zabronione jest również organizowanie jakichkolwiek imprez, a także uroczystości prywatnych.

Wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin w klinikach, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.

14 dni całkowitej blokady powiatu

- Ponadto muszą zostać zamknięte szkoły i przedszkola. Oferowana będzie tylko opieka w nagłych wypadkach - powiedział starosta Bernhard Kern.

Ludzi obowiązuje również zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Trzeba to robić w godzinach od 6:00 do 23:00.

Regulacje te zostaną utrzymane przez 14 dni.

ZOBACZ: Policjanci przerwali nabożeństwo i wynieśli księdza. Uczestnicy nie mieli maseczek [WIDEO]

W ciągu ostatniej doby w Niemczech obecność koronawirusa potwierdzono u 6868 nowych osób. W tym samym czasie zmarło 47 osób - poinformował we wtorek nad ranem berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Dane opublikowane we wtorek są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów. Poniedziałkowe szacunki odnosiły się do weekendu, gdy przeprowadza się mniej testów. W sobotę, gdy przedstawiono dane za piątek, liczba nowych zakażeń była rekordowo wysoka i wynosiła 7830 przypadków. Całkowita liczba zakażeń w Niemczech od początku epidemii obejmuje 373 tys. 167 infekcji. Z powodu Covid-19 zmarło łącznie 9836 osób.

WIDEO - Śmierć demonstranta w Mińsku zarejestrowała kamera [DRASTYCZNE WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/hlk/ ovb-online.de, polsatnews.pl