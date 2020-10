W niedzielę w większości regionów zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza w północnych województwach, słabo i przelotnie popada.

Temperatura nie ulegnie większym zmianom. Maksymalnie wyniesie od 7 stopni na Podlasiu do 11 stopni na zachodnim Pomorzu.

Wiatr z kierunku zachodniego będzie chwilami silny, w porywach do 50-60 km/h, a na wybrzeżu do 70-80 km/h. Temperatura odczuwalna z tego powodu będzie nawet o kilka stopni niższa od wskazań termometrów.​

IMGW w ostrzeżeniu pierwszego stopnia dla obszarów wybrzeża Bałtyku przewiduje od poranka do wczesnego popołudnia wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu i zachodu.