Inflacja w UE. W Polsce największy skok cen

Tylko cztery kraje mają inflację ponad 2-procentową. W Rumunii ceny wzrosły o 2,1 proc, w Czechach o 3,3 proc., a na Węgrzech o 3,4 proc. Polska inflacja na poziomie 3,8 proc. jest wyższa od obliczonej ostatnio przez GUS (3,2 proc.). Różnica wynika z faktu, że Eurostat stosuje odmienną metodologię niż nasi statystycy - nadaje trochę inne wagi poszczególnym towarom i usługom.

Spadek cen w strefie euro

Ponad połowa krajów UE notuje deflację. Najpoważniejszy spadek cen obserwowany jest w Grecji (2,3 proc.), na Cyprze (1,9 proc.) i w Estonii (1,3 proc.). Pod kreską są także największe gospodarki wspólnoty. We wrześniu we Włoszech ceny spadły o 1 proc., w Hiszpanii o 0,6 proc., a w Niemczech o 0,4 proc. Francja nie zanotowały w skali roku ani spadku, ani wzrostu cen.

Jedynym pocieszeniem dla nas jest fakt, że jeśli brać pod uwagę wszystkie kraje kontynentu, także te nie należące do UE, to nie jesteśmy niechlubnymi liderami inflacji - w Turcji ceny rosną aż o 11,7 proc.

Mimo różnic w metodach obliczania zmian cen, wszystkie instytucje do tego powołane wychwyciły wzrost inflacji w Polsce między sierpniem a wrześniem tego roku. Według Eurostatu był to ruch w górę z 3,7 do 3,8 proc., a według GUS - z 2,9 do 3,2 proc.

O wzroście tzw. inflacji bazowej informuje także Narodowy Bank Polski. Inflacja bazowa pomija zmiany cen żywności i energii. W ciągu miesiąca zwiększyła się w z 4 do 4,3 proc. i osiągnęła wartość najwyższą od 19 lat.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że duży udział w śrubowaniu naszej inflacji ma emitowanie przez NBP pustego pieniądza, który w postaci tarcz antykryzysowych trafia na rynek.

Pieniądz M2

Podaż pieniądza M2 (pieniądz gotówkowy i depozyty do 2 lat) wzrosła od początku roku do sierpnia aż o 184 miliardy złotych, czyli o 12 proc. Tymczasem PKB Polski skurczył się w samym tylko drugim kwartale 2020 roku o 8,2 proc. To oznacza, że nowy pieniądz wykreowany przez bank centralny nie znalazł odpowiednika, w tym co wytworzyła gospodarka i podsycił inflację.

Szybko rosną również koszty usług. Przedsiębiorcy starają się poprzez wyższe ceny rekompensować sobie spadek przychodów z pierwszej, wiosennej fazy pandemii. W dodatku przerzucają na klientów podwyższone koszty działalności, wynikające z wymogów epidemicznych.

Do wzrostu inflacji w Polsce przyczynia się w także duży wzrost cen energii, który jest następstwem opierania energetyki na węglu kamiennym. Poza tym, wysokie są ceny administracyjnie ustalane przez państwo i samorządy. Najbardziej jaskrawy przykład to skokowy wzrost opłat za wywóz śmieci.

