Inflacja powyżej 3 proc. Wysokie ceny energii i usług

We wrześniu ceny były wyższe niż przed rokiem o 3,2 proc. Energia elektryczna podrożała o prawie 12 proc., a usługi o ponad 7 proc. Ceny artykułów spożywczych poszły w górę o 2,8 proc.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, cen towarów i usług konsumpcyjnych były we wrześniu o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W sierpniu inflację mieliśmy bardziej umiarkowaną - wyniosła 2,9 proc. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom sporej części ekonomistów, presja inflacyjna ani myśli ustępować.

Drogo w banku i u fryzjera

Wyjątkowo szybko rosną ceny usług. We wrześniu były o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Fryzjerzy i kosmetyczki liczyli sobie za swoją pracę o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej. O 12,6 proc. droższe były usługi związane z opieką społeczną. Niezmiennie bardzo dynamicznie, tym razem o 40 proc., rosną ceny usług finansowych, liczone przez banki i pokrewne instytucje.

Za usługi lekarskie trzeba było płacić o 9 proc. więcej niż przed rokiem. Opłaty radiowo-telewizyjne poszły w górę o 10,6 proc. Dla młodszej części społeczeństwa, mającej na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym, wysokim obciążeniem pozostają rosnące o 5,8 proc. koszty związane z edukacją.

Umiarkowany wzrost cen żywności

Ceny towarów zwyżkowały niezbyt mocno - o1,7 proc. Mniej zamożnej części społeczeństwa ulgę sprawił wolniejszy, sięgający 2,8 proc., wzrost cen żywności. Miesiąc wcześniej artykuły spożywcze drożała o 3 proc. Wyraźna tendencja spadkowa w tym zakresie widoczna jest już szósty miesiąc z rzędu. Warto przypomnieć, że na początku tego roku ceny żywności szły w górę w tempie 7,5-8 proc.

Jednak we wrześniu nadal utrzymywała się wysoka, sięgająca 8,4 proc. dynamika cen pieczywa. Ma to zapewne związek z wyższymi cenami energii, jak i drożejącą o 6,4 proc. mąką. O 7,6 proc. droższe niż przed rokiem były wędliny, ale za to o 0,6 proc. potaniało mięso wieprzowe, a za drób trzeba było płacić o 3,4 proc. mniej. O 6,7 proc. droższe było mleko. Owoce kosztowały 13,5 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 5,8 proc. potaniały warzywa.

W mniej więcej stałym tempie od kilku miesięcy drożeją wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe. We wrześniu podwyżka w tych kategoriach wyniosła 4,7 proc. Papierosy podrożały o 7,1 proc., zaś za „procenty” trzeba było płacić o 3,7 proc. więcej.

Wysokie opłaty mieszkaniowe

Nadal utrzymuje się wysoka, sięgająca 7,3 proc., dynamika wzrostu kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii. Wywóz śmieci poszedł w górę aż o 50,4 proc. O 11,7 proc. droższa niż przed rokiem jest energia elektryczna, ale gaz potaniał o 4,3 proc.

Wrzesień przyniósł spory, wynoszący 5,3 proc. wzrost cen płaconych w hotelach i restauracjach. O 2 proc. mniej trzeba było płacić za odzież i obuwie, zaś transport potaniał o 4,9 proc.

Nieoczekiwanie mocno, bo aż o 5,5 proc. wzrosły ceny związane z telekomunikacją. Przez większą część roku 2018 i 2019 ceny usług i sprzętu telekomunikacyjnego spadały. Jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku podwyżki sięgały 1,9-2,4 proc. Silniej w górę ceny zaczęły iść wraz z wybuchem pandemii. Usługi zdrożały o 6,2 proc., ale za sprzęt trzeba było płacić o 10,8 proc niż przed rokiem.

