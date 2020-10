Prognozy dla Donalda Trumpa są dużo gorsze niż w 2016 roku. Dwie waluty rynków wschodzących, na które polityka zagraniczna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych ma największy wpływ, zachowują się zupełnie inaczej niż cztery lata temu.



Wielka zmiana nastrojów



Jesienią 2016 roku inwestorzy kupowali rubla i sprzedawali peso w oczekiwaniu, że po wygranych wyborach republikański kandydat naprawi relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zerwie kontakty handlowe z Meksykiem. Tym razem sytuacja się odwróciła, a Joe Biden zyskuje w sondażach.

Meksykańskie peso umocniło się w stosunku do dolara o niemal 6 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jest to najlepszy wynik wśród głównych walut rynków wschodzących. Wzrost nie jest przypadkowy - uczestnicy rynków finansowych obstawiają bowiem, że Biden jako prezydent przyczyni się do zwiększenia meksykańskiego eksportu do USA.



Z kolei rubel w tym samym okresie stracił do dolara ponad 8 proc. Rynki zdają się oczekiwać, że nowy lokator Białego Domu może być bardziej surowy wobec Rosji i nałoży na nią kolejne sankcje ekonomiczne.



Tania rosyjska ropa



- Trump bardzo chętnie przywiązuje się do Rosji, więc to, co jest dobre dla niego, jest dobre dla Moskwy. Biden prawdopodobnie byłby skłonny wrócić do relacji gospodarczych z Meksykiem i Chinami, i respektowałby w kontaktach z tymi krajami ogólnie przyjęte reguły handlu światowego - powiedział Paul McNamara, który w GAM Ltd w Londynie zarządza długiem rynków wschodzących wartym 4,5 miliarda dolarów.



Niektórzy uważają jednak, że tegoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych są zbyt nieprzewidywalne, by dało się już dziś przewidywać przyszłe zdarzenia gospodarcze. Ważnym czynnikiem, który jest inny niż w 2016 roku, to ceny ropy naftowej. Ostatnio ropa tanieje, co osłabia rubla. Także obniżka stóp procentowych działa na niekorzyść rosyjskiej waluty.



Tekst powstał we współpracy z portalem Comparic.pl

Krzysztof Wiwatowski