Trzaskowski: jeśli chodzi o personel, wszędzie mamy problemy

Prezydent Rafał Trzaskowski wziął w piątek udział w konferencji prasowej dotyczącej aktualnej sytuacji epidemicznej w Warszawie. W ocenie prezydenta, rząd podejmując decyzje związane z epidemią koronawirusa, nie konsultuje ich z samorządami. Jak dodał, samorządy - często o bardzo ważnych decyzjach - dowiadują się w ostatniej chwili, często z mediów.

- Rząd nie konsultuje z nami strategii, nie mówi o różnych scenariuszach rozwoju sytuacji, tylko na bieżąco zawiadamia nas o swoich decyzjach. W naszej ocenie wiele z tych decyzji jest niespójnych - powiedział.

Trzaskowski wystosował do rządu szereg apeli i propozycji, które - jak zaznaczył - poprawiłyby sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Propozycje te dotyczą głównie kwestii opieki zdrowotnej, edukacji i transportu.

W kwestii opieki zdrowotnej Trzaskowski zwrócił się do rządu o tworzenie nowych szpitali dedykowanych pacjentom chorującym na covid-19. - Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że nasze szpitale miejskie zostają powiadomione o tym, że mają przygotować konkretną pulę łóżek. My jesteśmy zdania, że taki system nie będzie się sprawdzał - ocenił prezydent.

Dodał, że wyłączenie części szpitala powoduje "różnego rodzaju problemy logistyczne i stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu". Trzaskowski zwrócił się z pytaniem do rządu o to, czy rozmawia w tej kwestii z placówkami niepublicznymi, a także o to, czy są propozycje tworzenia szpitali polowych i specjalnych izolatoriów dla osób, które nie muszą być hospitalizowane.

Problemy z personelem

- Jeśli chodzi o personel, wszędzie mamy problemy - powiedział Trzaskowski. - Mamy pomysł i apel, aby wykorzystać na zasadzie wolontariatu studentów medycyny" - dodał.

W kwestii edukacji zaznaczył, że ratusz chciałby usłyszeć, "czy rząd bierze pod uwagę również zwolnienie dzieci ze szkół podstawowych z lekcji". Dodał, że od wielu dni samorządy postulują o danie większej elastyczności dyrektorom szkół w porozumieniu z sanepidem, do przechodzenia na edukację hybrydową lub zdalną.

Jak dodał, potrzebne jest też "pilne wprowadzenie uprawnień dla dyrektorów do zawieszania zajęć i przechodzenia na naukę zdalną, adekwatnie do potrzeb szkoły, uwzględniające kwarantannę nauczycieli i zwolnienie lekarskie".

Trzaskowski powiedział, że od wielu miesięcy samorządy postulują o zwiększenie subwencji oświatowej w celu doposażenia uczniów i nauczycieli w komputery, i laptopy.

"Przypadkowe i nieprzedyskutowane"

Nielogicznymi nazwał decyzje rządu dotyczące ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym. - Można oczywiście ograniczać obłożenie w komunikacji miejskiej pod warunkiem, że mamy lockdown. Jeżeli coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej, to można wprowadzać tego typu ograniczenia. Natomiast wprowadzanie ograniczeń w sposób automatyczny bez lockdownu jest kompletnie przez rząd przypadkowe i nieprzedyskutowane z nami - ocenił.

Dodał również, że konieczne jest wsparcie finansowe dla organizatorów i operatorów transportu publicznego ze względu na utratę dochodów.

Przygotowanie Warszawy

- Sytuacja powoli staje się dramatyczna. Pamiętamy czasy z marca tego roku, kiedy notowaliśmy około 200 zakażeń w całym kraju. W tej chwili tych zakażeń jest codziennie prawie osiem tysięcy (...) Jeżeli chodzi o potwierdzonych chorych w Warszawie, to było ich kilkunastu. W tej chwili te ostatnie dane mówią o prawie 10 tys. - powiedział prezydent stolicy.

Jak podkreślił, miejskie podmioty lecznicze są przygotowywane do walki z Covid-19 m.in. miasto zakupiło środki ochrony indywidulanej za 20 mln zł, sprzęt i aparaturę medyczną, w tym 30 specjalnych stanowisk wysokospecjalistycznych z respiratorami za prawie 8 mln zł oraz kontenery medyczne przy SOR-ach dla szpitala Bielańskiego i szpitala Wolskiego.

- Ten sprzęt przede wszystkich powinien być kupowany przez rząd. My wzięliśmy na siebie część tych obciążeń i przeznaczyliśmy bardzo konkretne środki, po to, żeby doposażyć szpitale miejskie - stwierdził Trzaskowski.

Stołeczne punkty pobrań

Dodał, że miasto ściśle współpracuje z wojewodą mazowieckim, jeśli chodzi o utworzenie łóżek "covidowych" w trzech lecznicach. - Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten tzw. drugi poziom, czyli już dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem - przekazał Trzaskowski.

Zaznaczył, że miasto organizuje też punkty wymazowe oraz, że zostało utworzonych 15 takich punktów przez miejskie SPZOZ-y po to, żeby w większej liczbie miejsc w Warszawie można było pobierać wymazy.

Wśród działań podjętych przez miasto w walce z epidemią, prezydent stolicy wymienił również zakup za kwotę ponad 3 mln zł usług przeprowadzania testów wykrywających koronawirusa dla szczególnie narażanych, zwłaszcza pensjonariuszy i personelu w Domach Pomocy Społecznej.

