"Nikt nie ma miejsc". Dramatyczne nagrania z karetek w Warszawie

Na Grenadierów sytuacja się powtarza. - Zablokowani są, bo COVID jest na SOR-ze czy tam na izbie przyjęć. Więc ja tylko przekazuję informację, że nie ma opcji, żeby tutaj pacjent został - informuje załoga. - Nie, no jest opcja. Zostawiasz pacjenta na Grenadierów. Nie ruszymy się już nigdzie indziej. Czwarty szpital, który odmawia przyjęcia pacjenta - odpowiada dyspozytorka. Znowu wzywana jest policja, ale interwencja kończy się niczym.

W szpitalu im. prof. Orłowskiego interweniuje wojewoda mazowiecki.

Dyspozytorka: Nie zgadniesz, jaki szpital został wybrany przez wojewodę, wskazany do przyjęcia twojego pacjenta.

Załoga karetki: No, słuchamy z niecierpliwością.

- Z uśmiechem na twarzy i dumą bardzo proszę jechać do Szpitala im. prof. Orłowskiego, Czerniakowska 231 (Tam, gdzie wczesmniej odmówiono przyjęcia pacjenta - red.). Decyzją wojewody mazowieckiego szpital musi przyjąć pacjenta.

- No dobra, to jedziemy, zobaczymy, kolejne pewnie będą kłótnie.

- Żadnych kłótni, decyzja wojewody.

Nie tylko szpital przy ul. Czerniakowskiej odmawia przyjmowania pacjentów. Kolejna rozmowa:

- Międzylesie nie chce przyjąć. Nie ma miejsc - opisują sytuację w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie ratownicy.

- Nikt nie ma miejsc. Także niestety, ale musimy pozostawić tam - ucina dyspozytorka i w odpowiedzi słyszy, że negocjacje trwają, ale na razie bez pozytywnego rozstrzygnięcia.

ZOBACZ: Sasin: jestem hejtowany za to, że powiedziałem, że jest problem

"Okopali się, krokodyle w fosie"

Na kolejnym nagraniu załoga karetki zgłasza, że ma pacjentkę z dusznością, przeziębioną i z temperaturą, ale z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Ratownik ma jechać do Szpitala Czerniakowskiego przy ulicy Stępińskiej na Sielcach. - Stępińska twierdzi, że jest zamknięta, wysyłali pismo, nie mają personelu, nie przyjmują. Okopali się. Krokodyle są w fosie. No i się dusi pacjentka. Gdzie mamy jechać? - pyta ratownik.

Po chwili dodaje: "Doktor przyszedł do karetki, jak wysłuchał wywiadu, to się odsunął i stwierdził, że na Wołoską (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA - red.) powinniśmy jechać. Nie mamy o czym rozmawiać tutaj. Gdzie mogę pojechać?".

- Ale pacjent nie ma wyniku potwierdzonego i Wołoska jest zapchana, nie przyjmie bez potwierdzenia COVID. Zostawiamy pacjenta na Stępińskiej. Zostawiamy pacjenta na Stępińskiej - odpowiada dyspozytorka.

- Lekarz się rozpisał na karcie, powiedział, że kategorycznie nie, nie przyjmie i nie da łóżka, i koniec - mówi załoga karetki.

ZOBACZ: "Jakby ktoś strzelił mi w twarz". Lekarze komentują słowa Sasina o "nieangażowaniu się"

"Jeśli mam poczekać, poproszę o pomoc specjalistów"

Wkrótce zapada decyzja - pacjent zostaje w szpitalu przy ul. Stępińskiej. - Dobrze. To ja poproszę o telefon, żeby wydali łóżko i chętnie zostawię pacjenta. Jak ja mam tutaj czekać, poproszę do pomocy zespół specjalistyczny, niewydolność oddechowa, saturacja 50, leki dostała. Natomiast stoję na podjeździe szpitala - odpowiada załoga karetki.

Dyspozytorka: Rozmawiałam w tej chwili z koordynatorem, który powiedział, że przyjmie ci szpital Solec (na Powiślu - red.) tę pacjentkę. I że doktor ze Stępińskiej, który wyszedł do tego pacjenta, stwierdził, że to jest nieprawda, że ma saturację 50 ani 60, tylko 80. Nie wiem, jak to zrobił.