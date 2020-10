Nowy James Bond nie został jeszcze wybrany?

Wszystko wskazywało na to, że nowym Bondem będzie brytyjski aktor Tom Hardy. Okazuje się jednak, że nowy odtwórca roli agenta 007 nie zostanie tak szybko wybrany. - Zawsze powtarzam: można kochać jedną osobę na raz - podkreśliła Broccoli. - Kiedy film się ukaże, minie trochę czasu, będziemy musieli zająć się sprawami przyszłości. Ale na razie po prostu nie możemy myśleć o niczym innym poza Danielem - dodała.

ZOBACZ: "Tomasz Kot nie spodobał się Danielowi Craigowi. Są plotki, że chodziło o wzrost"

007 producer Barbara Broccoli says Daniel Craig's replacement hasn't been chosen and the "reimagined" #JamesBond may have a very different profile #NoTimeToDiehttps://t.co/laCKk9nXl4 pic.twitter.com/6ENfe7Cz1c