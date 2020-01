Billie Eilish nagra tytułową piosenkę do nowego filmu z Jamesem Bondem

O tym, że to Eilish wykona piosenkę do nowej części przygód agenta 007 poinformowała zarówno sama piosenkarka, jak i oficjalny profil filmu na Twitterze. Słowa i muzykę stworzyła wraz ze swoim bratem - aktorem i wokalistą Finneasem O'Connellem.

ZOBACZ: James Bond zza kulis. Świadek nagrał scenę filmowego pościgu [WIDEO]

- James Bond to najlepsza seria filmów w historii. Nadal jestem w szoku - powiedziała piosenkarka dla BBC.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Szansa na Oscara?

Piosenki tytułowe do dwóch ostatnich części przygód o Jamesie Bondzie "Spectre" (2015 r.) i "Skyfall" (2012 r.) (odpowiednio wykonane przez Sama Smitha oraz Adele) zostały nagrodzone Oscarami.

"Nie czas umierać" to 25. cześć filmowego cyklu o przygodach agenta 007. W główną postać - brytyjskiego agenta wywiadu Jamesa Bonda - po raz piąty wcieli się gwiazda kina sensacyjnego Daniel Craig. Tym razem jego przeciwnikiem będzie złoczyńca o imieniu Safin grany przez laureata Oscara Ramiego Maleka. W filmie wystąpią również m.in. Ana de Armas, Léa Seydoux i Ralph Fiennes. Światowa premiera filmu zaplanowana jest na drugiego kwietnia.

Billie Eilish urodziła się 18 grudnia 2001 r. Jej pierwszy minialbum wydany we wrześniu 2017 r. uzyskał status platynowej płyty w m.in. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Pierwszy album studyjny "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" z 2019 r. uzyskał status podwójnej platynowej płyty w USA. Do jej najbardziej znanych utworów można zaliczyć m.in. "bury a friend", "Bellyache" oraz "bad guy", który w serwisie YouTube odtworzono ponad 717 mln razy.

WIDEO - "To widok jak ze snu". Japońskie akwarium z meduzami zapiera dech w piersiach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/hlk/ BBC, polsatnews.pl