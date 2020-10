"W dniu dzisiejszym CBA zatrzymało Romana Giertycha, mojego tatę. Trwa przeszukanie naszego domu. Będę podawać dalsze informacje. Z wyrazami szacunku, Maria Giertych" - napisała na Twitterze córka adwokata.

W dniu dzisiejszym CBA zatrzymało Romana Giertycha, mojego tatę. Trwa przeszukanie naszego domu. Będę podawać dalsze informacje. Z wyrazami szacunku, Maria Giertych — Maria Giertych (@GiertychMaria) October 15, 2020

"Szkoda przekracza 90 mln zł"

"Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało między innymi biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G. Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW" - podało w komunikacie biuro.

Jak dodano, "materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln złotych".

ZOBACZ: Afera z maseczkami. Pięć pytań PiS-u do mec. Giertycha

"Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania" - poinformowało CBA.

@CBAgovPL rozbiło grupę, która wyrządziła szkodę spółce giełdowej na kwotę 90 mln zł. Biuro zatrzymało między innymi biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G. Szczegóły w komunikacie #CBA https://t.co/Qo0aKozYfu — CBA (@CBAgovPL) October 15, 2020

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln złotych z giełdowej spółki deweloperskiej" - przekazała w komunikacie prokuratura.

"Wśród zatrzymanych są m.in. biznesmen Ryszard K., adwokat Roman G. oraz byli członkowie zarządu spółki" - wskazano.

W komunikacie dodano, że po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszą zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Zarzucanych czynów mieli dopuścić się w latach 2010-2014.

Posiedzenie aresztowe Czarneckiego

Ok. dwie godziny przed wpisem córki Giertycha, adwokat pisał na Twitterze: "Panie Prezydencie! Pan wie co to odpowiedzialność za słowo? Powiedział Pan, że w połowie października ustabilizuje się liczba nowych chorych (wypłaszczy się). Czy przeprosi Pan obywateli za wprowadzanie w błąd?".

Panie Prezydencie! Pan wie co to odpowiedzialność za słowo? Powiedział Pan, że w połowie października ustabilizuje się liczba nowych chorych (wypłaszczy się). Czy przeprosi Pan obywateli za wprowadzanie w błąd? — Roman Giertych (@GiertychRoman) October 15, 2020

Roman Giertych jest pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, właściciela Idea Banku, podejrzanego w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack. W piątek sąd miał rozpoznać wniosek prokuratury o aresztowanie przebywającego za granicą biznesmena, co umożliwiłby wydanie za Czarneckim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO - Podhalański rozwód. Mąż wprowadził do domu nową partnerkę z dziećmi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl