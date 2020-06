Jaki przeprasza Tuska i chce ukarania Giertycha. To wynik ugody

"Ja, Patryk Jaki przepraszam Pana Donalda Tuska za zamieszczenie zdjęcia na moim koncie tweeterowym dnia 18.06.2018r. , które mogło powodować niezamierzone przeze mnie naruszenie dóbr osobistych Pana Donalda Tuska" (pisownia oryginalna) - taki wpis pojawił się na koncie Patryka Jakiego, europosła Solidarnej Polski wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości.

Nocne przeprosiny Jakiego za mema

Polityk zamieścił wpis z przeprosinami w nocy z poniedziałku na wtorek.

„Ja, Patryk Jaki przepraszam Pana Donalda Tuska za zamieszczenie zdjęcia na moim koncie tweeterowym dnia 18.06.2018r. , które mogło powodować niezamierzone przeze mnie naruszenie dóbr osobistych Pana Donalda Tuska”. — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 8, 2020

Chodzi o mema, w którym zdjęcie płaczących Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny podpisano: "Nasi przegrali z Meksykiem". Tak przerobione zdjęcie polityków Platformy Obywatelskiej opublikowano tuż po meczu piłkarskim Niemcy-Meksyk podczas Mundialu w Rosji. Drużyna Niemiec przegrała wtedy 0:1.

.@PatrykJaki wykorzystuje zdjęcie z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do heheszek. Podłość przekraczająca wszelkie granice. A jak niewiedza - powinno się to skończyć solidnymi przeprosinami i zapłatą na zbożny cel pic.twitter.com/1xNxSrqMkY — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) June 17, 2018

Trzaskowski: są granice politycznego chamstwa

Okazało się, że oryginalna fotografia pochodzi z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, posła Platformy Obywatelskiej, który w wieku 38 lat zginął w katastrofie smoleńskiej. Na Jakiego spadła wtedy krytyka m.in. ze strony członków PO.

ZOBACZ: Jaki chciał zażartować ze Schetyny i Tuska; do mema użyto zdjęcia z pogrzebu ofiary smoleńskiej

"Są granice politycznego chamstwa. Jak można wykorzystywać zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do taniej politycznej zagrywki, sugerującej zdradę polityków PO? Na oficjalnym profilu Patryka Jakiego? Żądamy oficjalnych przeprosin - rodziny Sebastiana, oraz G.Schetyny i D.Tuska" - pisał Rafał Trzaskowski, który wtedy rywalizował z europosłem PiS o fotel prezydenta Warszawy.

Są granice politycznego chamstwa. Jak można wykorzystywać zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do taniej politycznej zagrywki, sugerującej zdradę polityków PO? Na oficjalnym profilu @PatrykJaki? Żądamy oficjalnych przeprosin - rodziny Sebastiana, oraz G.Schetyny i D.Tuska — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 18, 2018

Jan Grabiec, rzecznik PO, stwierdził w odpowiedzi na publikacji polityka prawicy, że "wielu rzeczy spodziewał się po kampanii Patryka Jakiego, ale tylko miernotę stać na wykorzystanie zdjęcia z pogrzebu ofiary katastrofy smoleńskiej w tak podły sposób".

Wielu rzeczy spodziewałem się po kampanii Patryka Jakiego, ale tylko miernotę stać na wykorzystanie zdjęcia z pogrzebu ofiary katastrofy smoleńskiej w tak podły sposób. — Jan Grabiec (@JanGrabiec) June 18, 2018

Tusk chciał 30 tys. zł na WOŚP

Jaki tłumaczył, że zdjęcie zostało wrzucone przez osobę, która administruje jego kontem na Facebooku, a która nie znała kontekstu fotografii. Zapewniał, że kiedy je zobaczył, kazał je usunąć. Obiecał też, że wyśle sprzęt sportowy "dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpinuka w Kołobrzegu".

Mam inny pomysł na specjalne przeprosimy - ktorę sie należą - bo czegoś nie dopilnowałem nawet kilka minut. Wyślę sprzęt sportowy dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpinuka w Kołobrzegu. I wyjedzie z tego coś dobrego. Ok ? — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 17, 2018

Następnego dnia Donald Tusk skierował do sądu w trybie ugodowym wniosek przeciwko Jakiemu. Były premier chciał zapłaty 30 tys. zł na WOŚP za naruszenie dóbr osobistych, o czym informował jego adwokat Roman Giertych.

Pan Przewodniczący Donald Tusk kieruje do sądu wniosek (na chwilę obecną w trybie ugodowym) przeciwko Patrykowi Jakiemu o zapłatę 30 tys. zł. na WOŚP za naruszenie swoich dóbr osobistych w związku z publikacją skandalicznej przeróbki zdjęcia PDT z pogrzebu śp. S. Karpiniuka. — Roman Giertych (@GiertychRoman) June 18, 2018

26 maja tego roku Giertych poinformował, że Jaki przeprosi Tuska za "użycie jego zdjęcia z pogrzebu śp. Sebastiana Karpiniuka jako ilustracji swoich złośliwości". Na publikację miał 14 dni, a stało się to właśnie w nocy z poniedziałku na wtorek.

Patryk Jaki przeprosi Donalda Tuska za użycie jego zdjęcia z pogrzebu śp.Sebastiana Karpiniuka jako ilustracji swoich złośliwości wobec PDT. Publikacja przeprosin nastąpi w ciągu 14 dni.

Dziś przed sądem @BarbaraGiertych zawarła w imieniu PDT ugodę w tej sprawie. — Roman Giertych (@GiertychRoman) May 26, 2020

Jaki: Giertych powinien stracić prawo do bycia adwokatem

Jaki przeprosił Tuska w wyniku zawarcia ugody sądowej. Przepraszając Tuska nie ograniczył się jednak do jednego wpisu. W innym dodał: "uznałem, że to (publikacja mema - red.) był błąd i wobec majestatu śmierci i pogrzebu jeszcze raz można się zachować przyzwoicie. Mimo to chwilkę po zawarciu ugody R. Giertych postanowił wulgarnie obrażać stronę ugody. Co jest złamaniem zasad etyki adwokackiej".

Zapowiedział również złożenie wniosku do rzecznika dyscypliny o ukaranie Giertycha "za obrażanie strony ugody" zaraz po jej zawarciu. "Mam nadzieję, że wreszcie rada zabierze temu adwokatowi prawo do wykonywania zawodu" - napisał europoseł.

Uznałem, że to był błąd i wobec majestatu śmierci i pogrzebu jeszcze raz można się zachować przyzwoicie. Mimo to chwilkę po zawarciu ugody R.Giertych postanowił wulgarnie obrażać stronę ugody. Co jest złamaniem zasad etyki adwokackiej wiec składam wniosek jak na wstępie. — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 8, 2020

Np. dziś składam wniosek do rzecznika dyscypliny o ukaranie R.Giertycha za obrażanie strony ugody (zaraz po zawarciu ugody). Mam nadzieję, że wreszcie rada zabierze temu adw. prawo do wykonywania zawodu. — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 8, 2020

W serii tweetów polityk Solidarnej Polski przypomniał również o warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej. "Latami ratusz PO, sądy i mafia reprywatyzacyjna odebrały lokatorce mieszkanie, podnosili czynsze, nasyłali komorników i czyścicieli (kamienic - red.). Odebrali poczucie bezpieczeństwa i sensu życia. Zniszczyli zdrowie. Jej obroną była możliwość opowiedzenia o tym. I jak myślcie kto jest winny jej śmierci? PiS!" - napisał.

"Zresztą etyka to w Polsce problem również adwokatów i środowiska prawniczego, które pomaga opozycji" - dodał Patryk Jaki.

Latami ratusz PO,sądy i mafia repryw. odebrały lokatorce mieszkanie,podnosili czynsze,nasyłali komornikow i czyściciel.Odebrali poczucie bezpieczeństwa i sensu życia.Zniszczyli zdrowie.Jej obroną była możliwość opowiedzenia o tym. I jak myślcie kto jest winny jej śmierci? PiS! — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 5, 2020

Zresztą etyka to w Polsce problem również adwokatów i środowiska prawniczego, które pomaga opozycji. — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 8, 2020

WIDEO - Ogniska koronawirusa. Czy mamy powody do niepokoju? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/hlk/ polsatnews.pl