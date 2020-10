Borys Budka apeluje do prezydenta, aby zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Lider PO Borys Budka ponowił w czwartek apel do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. walki z covid-19. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z apelem do premiera, by rząd konsultował swe decyzje w sprawie epidemii z samorządami.

Budka podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że Polacy oczekują, iż "ktoś odpowiedzialny wskaże strategię walki z Covidem". - Zamiast tego mamy do czynienia z falą ataków na lekarzy, zamiast tego mamy do czynienia z falą propagandy nienawiści wymierzoną właśnie w ludzi, którzy na co dzień powinni być również przez rząd wspierani. Niestety kolejny raz rząd próbując zwalić odpowiedzialność na kogoś innego stosuje kampanię nienawiści - ocenił szef Platformy Obywatelskiej.

Po raz kolejny zwrócił się też do prezydenta Andrzeja Dudy, by zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie walki z epidemią koronawirusa. - Dziś jest czas, by prezydent Andrzej Duda wyszedł ze swojej strefy komfortu, zachował się jak głowa państwa, bowiem chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Wzywamy pana prezydenta, kiedy rząd nie daje rady, do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, albo do bezpośrednich rozmów również z opozycją - zaznaczył Budka.

Zadeklarował, że Koalicja Obywatelska jest konstruktywną opozycją i ma "konkretne postulaty" dotyczące zwalczania covid-19. - Ale do tego potrzeba wiarygodnego partnera z drugiej strony. Niestety rząd przez te wszystkie miesiące okazał się niewiarygodny. I niestety rząd przez te wszystkie miesiące nie wypracował normalnego planu walki z covidem. Widzimy tylko chaotyczne ruchy ze strony poszczególnych ministrów, premiera, natomiast nie ma w tym wszystkim żadnego realnego planu" - oświadczył lider PO. "Czas najwyższy, panie prezydencie, by to pan zmusił rząd do rozmów z Polakami - zaznaczył Budka.

"Jesteśmy powiadamiani w ostatniej chwili"

Wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że we wtorek odbyła się rozmowa online premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami. Według niego nie było tam mowy o strategii walki z koronawirusem. - Niestety bardzo często jesteśmy powiadamiani w ostatniej chwili o decyzjach rządu, które nie są z nami w sposób serio konsultowane, choćby o wyznaczanie kolejnych szpitali, żeby zajmowały się pacjentami z covidem, choćby o terminach zamykania kolejnych placówek, choćby o tym jakie konkretne decyzje rząd będzie wcielał w życie. Jeszcze raz apelujemy o prawdziwe konsultacje - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że prezydenci miast zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich zwrócili się pisemnie do szefa rządu z postulatami dotyczącymi m.in. większej liczby wykonywanych testów na SARS-CoV-2, zwiększenia dostępności szczepionek na grypę oraz tego, by dyrektorzy szkół mogli w porozumieniu z sanepidem podejmować decyzje dotyczące przechodzenia na hybrydowy lub całkowicie zdalny system nauczania.

