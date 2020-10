Nowy tydzień powita nas bardzo nieprzyjemną pogodą związaną ze zbliżającym się układem niżowym. To oznacza duży spadek ciśnienia i kiepski biomet. Będzie pochmurno, deszczowo, wietrznie i chłodno. Lokalnie możliwe podtopienia.

W większości regionów kraju musimy się liczyć z opadami. Te najmocniejsze będą przechodzić nieustannie na południu i w centrum. Spadnie od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, a lokalnie nawet do 50 litrów. W górach mocno sypnie śnieg.

Większych przejaśnień i rozpogodzeń spodziewamy się zwłaszcza w województwach zachodnich i północno-wschodnich. Tam padać nie powinno.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, które obowiązują do środowego poranka. Pierwszy stopień (od 35 do 75 litrów deszczu na metr kwadratowy) obowiązuje w woj. mazowieckim, łódzkim i częściowo w świętokrzyskim i opolskim. Drugi stopień (od 70 do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy)​ dotyczy woj. śląskiego, małopolskiego i częściowo świętokrzyskiego.

⚠️Aktualizacja ostrzeżeń meteo.

🌧️Jutro intensywne opady deszczu wystąpią również w woj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim.

💧W poniedziałek w Małopolsce sumy dobowe lokalnie do 70 mm, a we wtorek do 55 mm.



Przeszywający chłód

Temperatura obniży się jeszcze bardziej, zwłaszcza w strefie opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni na Śląsku przez 10-13 stopni na przeważającym obszarze do 15 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu.

Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany, w porywach nie powinien przekraczać 40 km/h. Będzie jednak potęgować odczucie chłodu.

Biomet niekorzystny

Ciśnienie jest podwyższone, ale przez cały dzień będzie szybko spadać. W samo południe wyniesie od 1013 hPa na południu do 1017 hPa na zachodzie i północy.

Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze kraju pozostaną niekorzystne, co oznacza, że meteopaci mogą odczuwać senność, ból głowy i rozkojarzenie. Korzystny biomet pozostanie na zachodzie.

Wtorek nadal deszczowy

We wtorek opady deszczu mogą się pojawiać w większości regionów, ale najmocniej padać będzie na południu, zachodzie i w centrum. Znów spadnie do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, szczególnie na Śląsku, gdzie rzeki mogą wzbierać i wylewać.

Utrzyma się niska temperatura, która w strefie opadów nie przekroczy 8 stopni. Cieplej będzie tam, gdzie deszcze będą słabe i przelotne, czyli na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Odnotujemy do 16 stopni.

