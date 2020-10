Ulewny deszcz nie ustąpi, a rzeki wzbierają. Pogoda na wtorek, 13 października

We wtorek na południu, wschodzie i w centrum nadal będzie padać. Deszcze pozostaną ciągłe, chwilami z umiarkowanym i dużym natężeniem. Nie ma co liczyć na najmniejsze przejaśnienia.

Spadnie od 20 do 50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. W górach nadal będzie prószyć śnieg. Rzeki na południu kraju wzbierają, mogą przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe. Niewykluczone są lokalne podtopienia.

ZOBACZ: Wielka woda w Warszawie. Miasto sparaliżowane po ulewie

W dalszym ciągu większych przejaśnień i rozpogodzeń spodziewamy się zwłaszcza w województwach zachodnich i północno-zachodnich. Tam padać z pewnością nie będzie.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW utrzymuje swoje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz wezbraniami na rzekach dla województw południowych i centralnych, które obowiązywać będą do środy (14.10) włącznie.

Bardzo chłodno

Temperatura w strugach deszczu sięgać będzie najwyżej od 7 do 10 stopni. Cieplej będzie podczas rozpogodzeń i na południowym wschodzie kraju, gdzie odnotujemy do 12-14 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

Wiatr wiejący z kierunku północnego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 50-60 km/h, może wzmagać chłód.

Biomet fatalny

Ciśnienie przez cały dzień będzie gwałtownie spadać. W samo południe wyniesie od 1005 hPa na południowym wschodzie do 1016 hPa na północnym zachodzie.

ZOBACZ: Zatoka Gdańska. Trąby wodne nad Bałtykiem [WIDEO]

Nie mamy dobrych wieści dla meteopatów, ponieważ nie dość, że ciśnienie będzie szybko spadać, to jeszcze silne opady, pochmurne niebo, porywisty wiatr i chłód będą niekorzystnie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogody. Mogą oni odczuwać senność, ból głowy i rozkojarzenie.

Środa bez zmian

W połowie tygodnia deszczowo będzie niemal w całej Polsce, ale tych najbardziej intensywnych opadów spodziewamy się w regionach zachodnich. Spadnie tam nawet do 20 do 50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Temperatura wzrośnie do 10-13 stopni.

WIDEO - Lekarz odmówił pomocy pacjentowi z dusznościami. Mężczyzna zmarł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Łukasz Mielczarek/dk/Twoja Pogoda