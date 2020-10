Spada liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Najnowsze dane

W bieżącym roku akademickim 2020/2021 formację ku kapłaństwu rozpoczęło w Polsce 438 nowych kandydatów. To o 60 osób mniej niż w ubiegłym roku. Tendencja spadkowa jest zauważalna od 15 lat.

Do seminariów diecezjalnych dostało się w tym roku 289 kandydatów, a do zakonnych - 149.

Dla porównania - w 2019 roku formację ku kapłaństwu rozpoczęło 498 kandydatów.

Jak poinformował przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych ks. Piotr Kot, w tym roku najwięcej kandydatów w diecezjach zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – 26 alumnów; do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach - 15 alumnów; a po 13 alumnów do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz Poznaniu.

Niewielu chętnych

Z kolei najmniejsza liczba, czyli zaledwie po jednym z kandydatów zapukało do furt Wyższych Seminariów Duchownych w Drohiczynie, Gnieźnie i Sosnowcu, a do jednego z seminariów, w Świdnicy, nie zgłosił się nikt.

Do Wyższego Seminarium Duchownego 35 plus w Łodzi, czyli przyjmującego kandydatów powyżej 35 roku życia, zgłosiło się 8 kandydatów z różnych diecezji.

Natomiast wśród zakonów – jeśli chodzi o powołania – zdecydowany prym wiodą Dominikanie, wśród których studia rozpoczęło 35 braci w postulacie. Na drugim miejscu są Franciszkanie Konwentualni, wśród których studia w postulacie rozpoczęło 20 braci (11 w WSD Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi oraz 9 w WSD Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie). Kolejnym zakonem mającym w tym roku najwięcej powołań są karmelici – formację w WSD Karmelitów Bosych w Krakowie rozpoczęło 7 braci w postulacie.

Ogółem w całej Polsce, we wszystkich seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych, jak podaje ks. Piotr Kot, w tym roku formację rozpoczęło i kontynuuje 2556 kleryków.



Tendencja spadkowa

Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje powolną tendencję spadkową. Jeśli chodzi o ogólną liczbę przygotowujących się do kapłaństwa, jest to niemal trzykrotny spadek w ciągu ostatnich 15 lat.

W 2004 roku seminaria diecezjalne i zakonne liczyły łącznie 7465 alumnów. W 2007 roku w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych kształciło się 6025 kandydatów do kapłaństwa, a na pierwszym roku 1078. W 2008 roku kształciło się ogółem 5583 kandydatów do kapłaństwa, w tym na I roku - 953.

W 2012 roku kształciło 4262 kleryków na wszystkich rocznikach w seminariach diecezjalnych i zakonnych, w tym na I roku 828. W 2015 do seminariów duchownych zgłosiło się 725 nowych kandydatów.

W 2018 roku łącznie w seminariach diecezjalnych i zakonnych studiowało 3015 kandydatów, a na I roku 620 alumnów. W 2019 w polskich seminariach duchownych studiowało 2853 alumnów, a na I rok wstąpiło 498.

