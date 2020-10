Jakie zalecenia episkopatu przed 1 listopada? Rzecznik KEP komentuje

- Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń co do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poza wezwaniem, by respektować zalecenia służb sanitarnych - mówił Interii ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.