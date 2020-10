W piątek 9 października wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Informacje te potwierdziła dziś "Gazecie Wyborczej" rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka

Sebastian Kaleta też zakażony

O zakażeniu poinformował także wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Dziś otrzymałem informację o zakażeniu koronawirusem. Przekazałem ją już osobom, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach. Wirus nie wybiera. Stosujcie się do procedur, by ograniczyć możliwość zakażenia. Jak dotąd zakażenie przechodzę bardzo łagodnie" - napisał w środę po godz. 20 na Twitterze.

Premierzy na kwarantannie

W środę o pobycie na kwarantannie poinformował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Od wtorku na kwarantannie jest premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek wyszło na jaw, że zakażony jest były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Trafił on do szpitala MSWiA w Warszawie.

