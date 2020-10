- W tej chwili premier Mateusz Morawiecki nie ma żadnych objawów. Standardowo, jak to się dzieje w związku z kontaktem z osobą zakażoną po prostu będzie w tej chwili w kwarantannie - przekazał Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

"Proszę Państwa - w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę" - napisał szef rządu na swoim koncie na Facebooku we wtorek.

Do wpisu dołączył też krótki film, na którym wyjaśnił, że kwarantanna ma związek z tym, iż dowiedział się, że w ubiegły piątek miał kontakt z osobą, która przeszła pozytywny test na COVID-19. "W związku z tym i zgodnie z zasadami sanitarnymi udaję się na kwarantannę" - powiedział. "Jestem w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami, rząd pracuje normalnie; Rada Ministrów odbędzie się zresztą tak jak przez ostatnie kilka miesięcy w formule wideokonferencji" - zaznaczył.

"Życzę wszystkim zdrowia. Uważajmy na siebie i na swoich bliskich. Stosujmy się również do zasad, czyli: dezynfekcja, dystans, i maseczki" - podkreślił premier.

"Osoba zakażona to nie polityk"

O to jak długo premier będzie przebywał w kwarantannie na antenie Polsat News zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller. - To będzie zależeć od lekarza i od inspektora sanitarnego. Premier kontakt z osobą zakażoną miał w zeszły piątek, dzisiaj rano ta informacja do nas trafiła - mówił.

- Premier przebywa w budynku rządowym, który pozwala na to, by prowadzić zdalne posiedzenia rządu, ale jednocześnie jest odizolowany od innych osób i przebywa sam w sposób bezpieczny dla innych - dodawał rzecznik.

Müller zapewnił, że w najbliższym czasie premierowi zostaną wykonane testy na obecność koronawirusa, ale "na razie nie ma żadnych wyników, więc nie ma o czym informować". - W ostatnich dniach, w żadnym wcześniejszym teście, premier nie miał wyniku pozytywnego. Wcześniej nie stwierdzono u premiera przypadku koronawirusa. Na ten moment premier nie ma żadnych objawów - mówił rzecznik rządu.

Pytany o osobę, z którą spotkał się premier, przekazał, że "to nie jest żaden polityk" i osoba ta "nie miała kontaktu z innymi politykami poza panem premierem".

Premier mimo przebywania na kwarantannie, uczestniczył w zdalnym posiedzeniu rządu i internetowym spotkaniu z samorządowcami. Na dziś planowana jest również telekonferencja z przedstawicielami opozycji.

Apel do antycovidowców

We wtorek, jeszcze przed informacją o udaniu się na kwarantannę, premier zaapelował do osób, które nie wierzą w istnienie pandemii koronawirusa.

"Apeluję do osób, które zaprzeczają istnieniu COVID-19, agresywnie i ostentacyjnie odmawiają noszenia maseczek, szerzą fake newsy i pseudonaukowe teorie, nie róbcie tego! Zdrowie i życie Was i Waszych bliskich zależy również od przestrzegania zasad, z którymi się nie zgadzacie" - napisał na Facebooku szef rządu.

Podkreślił, że zdrowie i życie nas wszystkich zależy od przestrzegania zasad sanitarnych. "Bądźmy odpowiedzialni!" - dodał.

