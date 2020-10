Kosiniak-Kamysz: wierzę, że senatorowie KO staną po stronie praworządności

- To nie jest żadna piątka dla zwierząt, tylko piątka przeciwko polskiemu gospodarzowi i przeciwko polskiemu przedsiębiorcy - ocenił w "Gościu Wydarzeń" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyraził on nadzieję, że senatorowie KO i Lewicy zagłosują przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Senackie głosowanie ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. piątką PiS dla zwierząt) odbędzie się we wtorek po godz. 22.

- Wierzę, że wielu senatorów Koalicji Obywatelskiej będzie stało po stronie praworządności - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ja już nie wnikam w merytorykę, bo możemy się tutaj różnić, ale to co pisze o tej ustawie prof. Matczak, to co pisze Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest druzgocące dla procesu legislacyjnego. Prof. Matczak mówi, że to jest dużo gorsze legislacyjnie, niż wszystkie ustawy o KRS i TK - argumentował lider PSL.

- Jak obrońcy konstytucji i prawa europejskiego się dzisiaj zachowają? To jest moje pytanie do Platformy, do Lewicy - dopytywał Kosiniak-Kamysz, który wspomniał kampanię i wybory prezydenckie.

- Mieliśmy interes polityczny w tym, żeby wybory prezydenckie odbyły się w maju, bo miałem bardzo dobre notowania, wszystko szło w sondażach do góry. Małgorzata Kidawa-Błońska miała bardzo niskie notowania i Platforma chciała przenieść te wybory. Ale my nie skrewiliśmy i nie poparliśmy PiS-u, ani planu Kaczyńskiego na głosowanie korespondencyjne, tylko zachowaliśmy się przyzwoicie. I ja tego przyzwoitego zachowania oczekuję - nie w wymiarze merytorycznym tej ustawy, niech PO zgłasza jutro swój projekt ustawy o ochronie zwierząt.

Prezes PSL nie krył emocji: - Dzisiaj (PO - red.) głosuje za "piątka Kaczyńskiego" - to jest opozycja? - mówił.

Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) "zachowa się odważenie i przekona swoich senatorów, żeby głosowali przeciwko ustawie". Nie odpowiedział wprost, czy PSL wycofa rekomendację dla Grodzkiego jako marszałka w przypadku, gdy senatorowie KO zagłosują za "piątka dla zwierząt".

jo/ Polsat News