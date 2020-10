Propozycja Lewicy dot. ustawy o obowiązkowych maseczkach z wsparciem od premiera

We wtorek po południu odbyła się wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji poświęcona sytuacji związanej z rozwojem epidemii koronawirusa. Po tym spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział kolejne spotkania z opozycją i nowe projekty ustaw dot. Covid-19.

Gawkowski po spotkaniu z premierem poinformował, że Lewica zaproponowała Morawieckiemu wprowadzenie pod obrady Sejmu czterech projektów ustaw. Jak dodał, chodzi o projekt dotyczący zdrowia i wsparcia dla szpitali koordynacyjnych, projekt wsparcia dla przedsiębiorców w czerwonych strefach, projekt wsparcia dla tracących pracę, oraz projekt wprowadzenia ustawowego nakazu noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Jak podkreślił Lewica zgłosiła też szefowi rządu potrzebę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, na którym te ustawy zostałyby przyjęte.

"Sukces" i "rozczarowanie"

- Naszym sukcesem jest to, że na wniosek Lewicy premier zapowiedział, że spotkania z opozycją dotyczące epidemii będą cykliczne. Przychylił się również do propozycji Lewicy i przyznał, że popiera ustawę o obowiązku noszenia maseczek, która powinna być procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ustawa o obowiązkowych maseczkach w miejscach publicznych, która zakłada kary za ich nienoszenie dostała wsparcie od premiera. To oznacza, że przechodzimy na wyższy "level" bezpieczeństwa niż rozporządzenie - powiedział Gawkowski.

Szef klubu Lewicy jako "rozczarowanie" po spotkaniu z premierem podał "nierzeczowe przedstawienie spraw dotyczących edukacji" przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. "Jestem zawiedziony, że nadal nie szykują resort edukacji żadnych zmian w podstawie programowej ze względu na zdalne nauczanie, nadal nie ma decyzji o zakupie laptopów dla wszystkich uczniów. Więc mam wrażenie, że minister edukacji Dariusz Piontkowski nie był przygotowany do tego spotkania" - ocenił Gawkowski.

