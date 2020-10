Rząd rozważa dodatkowe dni wolne od pracy w okolicy Wszystkich Świętych. Przez koronawirusa

- W tej chwili nie ma inicjatyw, aby odwoływać Wszystkich Świętych. Apelujemy natomiast, żeby w miarę możliwości Wszystkich Świętych urządzić sobie troszkę wcześniej albo troszkę później. Żeby odwiedzić groby bliskich w trochę innym terminie, żeby się nie tłoczyć - mówił w Polsat News rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

"Dystans społeczny wyrazem miłości"

- Często jest tak, że odwiedzamy swoich rodziców, dziadków - nie mówimy, żeby tego nie robić, natomiast należy zachować zasadę ostrożności - nie musimy każdego dziadka obściskiwać bardzo blisko; pewien dystans jest teraz wyrazem miłości. Zalecamy, by wyjazdy rozłożyć w czasie - podsumował.

W podobnym tonie wypowiadał się w poniedziałek w programie "Graffiti" wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Rozłóżmy to w czasie - tydzień wcześniej, tydzień później. (…) Myślę, że Polacy są mądrym narodem i posłuchają tych wskazań. Na pewno będziemy analizować czy nie zamknąć cmentarzy, ale myślę, że do tego nie dojdzie - przekonywał.

ZOBACZ: Apel wiceministra ws. 1 listopada. "Polacy są mądrzy i posłuchają"

Będą dodatkowe dni wolne od pracy?

Rzecznik GIS zasugerował, że rząd może ustanowić dodatkowe dni wolne od pracy na początku listopada. Wszystko po to, aby uniknąć tłumów na cmentarzach. - Być może są jeszcze możliwe rozwiązania, których nie mogę zdradzać. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego pracuje, zastanawia się jeszcze nad pewnymi ruchami, np. związanymi z dniami wolnymi w okolicach 1 listopada, ale to jest na zasadzie dyskusji - przyznał Bondar.

Wideo: Rzecznik GIS o wizytach na cmentarzach i dodatkowych dniach wolnych od pracy

W tym roku 1 listopada wypada w niedzielę.

O dodatkowe dni wolne od pracy został zapytany w "Gościu Wydarzeń" rzecznik ministerstwa zdrowia. - Ja bym ostrożnie podchodził do zwiększenia dni wolnych przed Wszystkimi Świętymi. Polacy najczęściej wyjeżdżają na Wszystkich Świętych w dalsze podróże kiedy mamy dość dużo wolnych dni, kiedy mamy przedłużony weekend. Więc zwiększanie wolnych dni wokół Wszystkich Świętych to jest jasna sugestia: wyjeżdżajmy gremialnie. Jednak to, że to święto wypada w tym roku w niedzielę służy temu, żeby tych wyjazdów było mniej - przyznał Wojciech Andrusiewicz.

WIDEO - Rodzinny "biznes" wart fortunę. Ogromna plantacja konopi nad jeziorem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ml/ Polsat News