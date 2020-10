Waldemar Kraska gościem "Graffiti" [OGLĄDAJ]

W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało o 4178 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarły 32 kolejne osoby. Liczba zakażonych w naszym kraju wzrosła do 125 816. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 3004 osób.





"Cmentarzy raczej nie zamkniemy"

- Cmentarzy raczej nie zamkniemy, ale rozłóżmy wizyty na grobach bliskich w czasie - zaapelował w sobotę w Radiu Zet Kraska w kontekście zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Pytany o to, czy rząd wprowadzi dodatkowe obostrzenia związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych powiedział, że "na pewno zamknięcie cmentarzy to nie jest rzecz, którą byśmy chcieli".

- Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To, co możemy robić, to apelować do wszystkich osób, by rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych. To święto, do którego jesteśmy przywiązani. Czasem jedziemy przez pół Polski na groby naszych bliskich. Dlatego rozłóżmy to w czasie. Nie róbmy tego w sobotę, niedzielę, poniedziałek. Rozłóżmy to na tydzień, dwa - zaapelował.

