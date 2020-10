Kolejny protest rolników w stolicy. "Zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy"

Jak przekazał podczas poniedziałkowej konferencji przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski, rolnicy przygotowali apel do parlamentarzystów, a w szczególności senatorów. - Oni mają teraz głosować, żeby się opamiętali, żeby zajrzeli do swoich sumień, czy żeby pomyśleli, kto na nich tak naprawdę głosował i dzięki komu są dzisiaj w parlamencie. Czy wybierają ciężko pracujących rolników (...) czy zdziwaczałą ideologię, która i tak na nich nie głosowała, i głosować nie będzie - mówił Izdebski.

ZOBACZ: Marwice. Rolnik zaimponował wyczynami w polu. Miłość wyznał... pługiem

Dodał, że wtorek pokaże, "jak się zachowa izba wyższa polskiego parlamentu". - Jeżeli się okaże, że izba wyższa polskiego parlamentu, również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy(....) Ponad 100 miejsc w Polsce zostało już zablokowanych, wizyty u posłów, wizyty u senatorów, więc wprawę już mamy i my naprawdę się nie cofniemy - stwierdził Izdebski.

Nawet kilkadziesiąt tysięcy rolników

Obecny na konferencji lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział z kolei, że we wtorek w stolicy spodziewa się na proteście co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rolników. Jak podał, mają oni przejść z Placu Zawiszy pod budynek Sejmu i Senatu, przechodząc obok budynku Ministerstwa Rolnictwa przy ul. Wspólnej.

ZOBACZ: Na sygnale wieźli chore dziecko. Spowolnił ich protest rolników [WIDEO]

- Jutro wszyscy rolnicy, którzy muszą mieć maseczki, te maseczki będą mieli i my jako organizatorzy dokładnie będziemy tego pilnować. Nie jest to manifestacja skierowana w jakiś sposób przeciwko pandemii - zaznaczył Kołodziejczak.

Zapewnił też, że uczestnicy manifestacji będą przestrzegać wszystkich zaleceń epidemiologicznych tzn. że rolnicy będą się starali zachować wszystkie konieczne odległości i będą stosowali się do zaleceń policji.

- Złożyliśmy prośbę do marszałka senatu, żeby w dniu jutrzejszym o godz. 13 zechciał przyjąć naszą delegację. Czy to będzie sam marszałek, czy prezydium senatu uważam, że polscy rolnicy zasłużyli na to, żeby być przyjmowani również i podczas rolniczych protestów - poinformował Izdebski.

Zmiany w komunikacji

Jak natomiast przekazał stołeczny ratusz we wtorek zapowiedzianych jest kilkanaście zgromadzeń publicznych i przemarszów w centrum Warszawy. W związku z tym spodziewane są zmiany w ruchu oraz kursowaniu autobusów i tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Objazdy będą zmieniały się wraz z przemieszczaniem się uczestników zgromadzeń. Pasażerowie mogą spodziewać się zmian tras linii tramwajowych: 1, 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35 oraz autobusowych: E-2, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 157, 158, 159, 166, 171, 174, 175, 180, 195, 200, 222, 501, 502, 503, 504, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, wywołuje protesty rolników i hodowców. Uchwaloną we wrześniu nowelizacją, której projekt złożyli posłowie PiS, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma rozpatrzyć ją na posiedzeniu plenarnym we wtorek 13 października.