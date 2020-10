Warszawa w strefie "żółtej". Dodatkowe obostrzenia w ponad 100 powiatach

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że Warszawa trafi do "żółtej strefy". Wcześniej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że dodatkowymi zasadami objętych będzie ponad 100 powiatów. Dodatkowe obostrzenia obowiązują w obecnie 51 powiatach. W czwartek Ministerstwo Zdrowia ok. godz. 12 zaktualizuje tę listę. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl

Obecnie na liście powiatów i miast objętych alertem znajduje się m.in. Warszawa. Ponadto na liście są powiaty: lubański, lipnowski, Włocławek, włodawski, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, łowicki, krakowski, garwoliński, makowski, Suwałki zambrowski, Słupsk, Mysłowice, nowomiejski i pleszewski.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w środę, m.in. że Warszawa "niemalże z pewnością" od najbliższej soboty znajdzie się w strefie żółtej, a dodatkowymi obostrzeniami objętych będzie ponad 100 powiatów.

ZOBACZ: Koronawirus w szkole. Zakażonych 13 uczniów i nauczyciel

Lista powiatów i miast z obostrzeniami

Aktualnie na liście powiatów z obostrzeniami znajdują się:

W strefie "czerwonej":

aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

białostocki w województwie podlaskim,

działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

ostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

głubczycki w województwie opolskim,

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

kłobucki w województwie śląskim,

limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie

małopolskim,

małopolskim, łęczyński w województwie lubelskim,

otwocki w województwie mazowieckim.

W strefie "żółtej":

bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

brzeski i oleski w województwie opolskim,

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

janowski w województwie lubelskim,

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

trzebnicki w województwie dolnośląskim,

wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Nowe obostrzenia w kolejnych miejscach

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6:00-22:00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i w zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, w żółtej do 75, w pozostałej części kraju do 100 osób.

ZOBACZ: Nie żyje proboszcz parafii z Ustronia. Zmarł z powodu koronawirusa

MZ zapowiada też m.in., że każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał - na żądanie policji lub straży gminnej - okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo w głębokim.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość między zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, aby wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu po to, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

WIDEO - Kijem w parapet po skierowanie. Nietypowe rozwiązanie w Tarnobrzegu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/hlk/ polsatnews.pl, PAP