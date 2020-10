Ponad 10 tys. respiratorów w Polsce. Są też dodatkowe "objęte klauzą tajności"

Jak podkreślił szef rządu łączna liczba respiratorów w kraju przekracza 10 tys. - Respiratory, które przeznaczyliśmy na leczenie osób z koronawirusem to ok. 900. Zajętych respiratorów jest ok. 300, a więc wolnych jest ponad 500 - powiedział premier.

Zaznaczył, że "w Agencji Rezerw Materiałowych - w tzw. rezerwach, które są z punktu widzenia przepisów dostępne, jest dodatkowych 500 respiratorów".

"Zakupiliśmy więcej respiratorów"

Podkreślił, że to nie jest wszystko, czym dysponuje Polska. - Dzięki bardzo dobrym decyzjom ministra Łukasza Szumowskiego oraz ministra Janusza Cieszyńskiego zakupiliśmy więcej respiratorów, a więc mamy bezpieczniejszą sytuację, niż wiele innych krajów, i bezpieczniejszą sytuację, niż byłaby gdyby tych respiratorów nie było - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że Agencja Rezerw Materiałowych zgodnie z odpowiednią ustawą dysponuje jeszcze większą liczbą, niż te, o których dziś powiedział. "Dodatkowa liczba objęta jest klauzulą tajności" - oświadczył premier. - Dzięki tym dodatkowym respiratorom pacjenci, którzy będą musieli ich używać będą zabezpieczeni - powiedział.

ms/PAP