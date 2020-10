- Zależy nam na tym, żeby z jednej strony zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa i ostrożności, a z drugiej, żeby umożliwić wiernym dostęp do świątyń (...). Maseczka, dystans, dezynfekcja - mówił w rozmowie z "Interią" Prymas Polski abp Wojciech Polak.

- Będziemy uważnie sprawdzać, jakie ograniczenia ustala Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zależy nam na tym, żeby z jednej strony zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa i ostrożności, a z drugiej, żeby umożliwić wiernym dostęp do świątyń - tłumaczył w odpowiedzi na pytanie, czy wierni powinni spodziewać się bardziej restrykcyjnych obostrzeń w kościołach.

Jak podkreślił, Kościół na pewno nie będzie "występować przeciwko państwowym obostrzeniom". - Dziś jedynie strefy czerwone ograniczają liczbę osób na mszach świętych. Poza tym zawsze obowiązują zasady - maseczka, dystans, dezynfekcja. I o to prosimy wiernych - dodał.

"Pandemia wciąż jest wyzwaniem"

W rozmowie z "Interią" abp Wojciech Polak stwierdził że - z jego doświadczeń - obostrzenia są przestrzegane przez wiernych. I dodał, że w parafiach, gdzie wizytował podczas bierzmowania, młodzież do przycięcia sakramentu przystępowała zawsze w maseczkach.

Prymas Polski został również zapytany o to, jak pandemia zmieniła Kościół w Polsce. - Pandemia wciąż jest wyzwaniem. Jesteśmy co prawda po "lockdownie", ale przecież czas podwyższonego ryzyka wcale się nie skończył. Sam "lockdown" był dla wielu szokiem. Pamięta pani Wielkanoc i pięć osób w kościele? Wówczas byliśmy postawieni przed czymś zupełnie nowym i zaskakującym - powiedział w rozmowie z Justyną Kaczmarczyk.

- Dziś, pilnując odpowiednich zasad bezpieczeństwa, można wrócić do formy charakterystycznej dla Kościoła - czyli wspólnotowości. Musimy pamiętać, dlaczego gromadzimy się na Eucharystii, dlaczego słuchamy Słowa Bożego razem. Pandemia pokazała, że Kościół powinien głośno powtarzać to wezwanie do bycia wspólnotą - podkreślił duchowny.

Wszystkich Świętych - czy cmentarze będą zamknięte?

Mamy 4280 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Nie żyje też 76 osób kolejnych osób. To rekordowy wynik zakażeń i zgonów. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 111 599, a zgonów do 2 867.

- W tej chwili w rządzie nie ma dyskusji nad tym, czy na przełomie października i listopada zamknąć cmentarze. Wolałbym, abyśmy w tym czasie po prostu byli bardzo ostrożni, ale by te spotkania przy grobach bliskich jednak się odbywały - podkreślił w poniedziałkowym "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller.



- Obecnie na cmentarzach obowiązuje nakaz dystansu w strefie zielonej, a w strefach żółtej i czerwonej obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Natomiast podczas odprawiających się mszy czy procesji na cmentarzach, każda osoba w nich uczestnicząca ma obowiązek zasłaniania twarzy bez względu na to, w jakiej strefie się znajduje – przekazał w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

