38 powiatów w czerwonej strefie. Premier: nie wykluczamy wprowadzenia stanu nadzywczajnego

- Nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy wprowadzili stan nadzwyczajny. My przyglądamy się obowiązującym przepisom. Dziś mamy możliwość zastosowania pewnych dodatkowych obostrzeń w oparciu o te przepisy, które są już wdrożone. Jeśli ta sytuacja jednak będzie ulegała dalszej eskalacji, będzie konieczność innego zarządzania środkami, nie wykluczamy żadnej z możliwości, również takiej - podkreślił szef rządu na czwartkowej konferencji.

38 powiatów z największymi obostrzeniami

W czwartek ogłoszono powiaty, które od soboty znajdą się w strefie czerwonej. W woj. kujawsko-pomorskim będą to powiat aleksandrowski i Grudziądz.

W woj. lubelskim w czerwonej strefie będą powiaty: janowski, łęczyński i włodawski, a w woj. łódzkim: bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski.

W woj. małopolskim czerwone będą powiaty: limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański; w woj. mazowieckim: otwocki i szydłowiecki, a w woj. opolskim powiat oleski.

❗Cały kraj zostanie objęty żółtą strefą, z wyłączeniem powiatów ze strefy czerwonej.



Zmiany obowiązują od najbliższej soboty (10.10).#koronawirus pic.twitter.com/HTDW0sjz1E — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 8, 2020

Sopot wciąż w czerwonej strefie

W woj. podkarpackim w czerwonej strefie będą powiaty: dębicki i mielecki; w woj. podlaskim: białostocki, zambrowski i Suwałki, a w woj. pomorskim: kartuski, kościerski, pucki, słupski i Sopot.

W woj. śląskim czerwona strefa obowiązywać będzie w powiecie kłobuckim; w woj. świętokrzyskim w powiecie kieleckim i w Kielcach, a w warmińsko-mazurskim w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, iławskim i w ostródzkim.

ZOBACZ: Cały kraj w żółtej strefie. Obowiązkowe maseczki

W woj. wielkopolskim czerwone powiaty to: krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński, a w woj. zachodniopomorskim - Koszalin.

Nowe obostrzenia

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6:00-22:00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i w zgromadzeniach: w strefie czerwonej będzie to do 50 uczestników, w żółtej - do 75, w pozostałej części kraju - do 100 osób.

ZOBACZ: Nie żyje proboszcz parafii z Ustronia. Zmarł z powodu koronawirusa

Resort zdrowia zapowiada też m.in., że każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał - na żądanie policji lub straży gminnej - okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo w głębokim.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość między zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, aby wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu po to, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.