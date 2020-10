"Otrzymałem wyniki testu COVID. Pozytywny. Wszystkim życzę zdrowia i pozdrawiam z kwarantanny. Dbajcie o siebie!" – napisał Dutkiewicz. Otrzymałem wyniki testu COVID.

Pozytywny.

Wszystkim życzę zdrowia i pozdrawiam z kwarantanny.

Dbajcie o siebie! pic.twitter.com/1fc1zb9gSC — Rafał Dutkiewicz (@dutkiewiczrafal) October 7, 2020 Wcześniej, w sobotę 3 października, o zakażeniu poinformował obecny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Z kolei we wtorek informacje o swoim zakażeniu upublicznił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Jak nieoficjalnie informuje "Gazeta Wrocławska", na kwarantannie przebywa także Hanna Suchocka. Była premier RP odebrała w piątek we Wrocławiu z rąk prezydenta miasta Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Została wyróżniona m.in. za "owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej". To pierwsza kobieta, która otrzymała to wyróżnienie.

"Podjęła stosowne kroki"

- Informacje dotyczące stanu zdrowia są danymi wrażliwymi. Mogę powiedzieć, że pani profesor wie o sytuacji, czuje się dobrze, nie ma objawów, ale w związku z tym, żeby nie stanowić zagrożenia i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjęła stosowne kroki - powiedziała gazecie Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie Hanna Suchocka jest wykładowczynią.

"Zdarza się, zdarzało i zdarzać będzie. Jak sami widzicie z jeszcze większą częstotliwością. Wokół nas jest zapewne wiele takich osób, choć nie wszyscy oni o tym wiedzą z uwagi na brak objawów lub dostępności badań. Niestety nawet codzienne nasze funkcjonowanie, czy też organizowanie różnych wydarzeń czy spotkań z zachowywaniem reżimu sanitarnego nie jest w stanie w 100 procentach uchronić nas od wirusa. A przecież funkcjonować, pracować, żyć musimy" – pisał w sobotę Sutryk.

W środę zdawał na Facebooku relację z kolejnego dnia pracy zdalnej.

W środę na Dolnym Śląsku zanotowano 184 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. To najwyższy jednodniowy przyrost od początku pandemii. W regionie z powodu podejrzeń lub potwierdzonych zachorowań na COVID-19 hospitalizowane są 184 osoby.

