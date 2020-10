Bratanek wprowadził go w błąd. Rolnik odzyska gospodarstwo warte 8 mln zł

Sąd Apelacyjny w Gdańsku unieważnił przeniesienie własności gospodarstwa rolnego wartego 8 mln zł rolnika spod Gdyni na bratanka, który wprowadził go w błąd, a notariusz sporządził umowę. Wyrok jest prawomocny. Rolnik odzyska swój majątek.

Gdański sąd apelacyjny wydał w środę prawomocny wyrok w tej sprawie, który zakończył blisko sześcioletnią batalię 73-letniego Stanisława W. o odzyskanie wartego 8 mln zł majątku. Utracił go, ponieważ został wprowadzony w błąd przez członka najbliższej rodziny. Po przepisaniu dorobku życia na bratanka Stanisław W. został jedynie z tysiącem złotych emerytury, nie mając nawet dachu nad głową.

W 2011 r. Stanisław W. przeniósł posiadanie swojego ponad 6-hektarowego gospodarstwa rolnego leżącego na nadmorskich gruntach pod Gdynią na swojego bratanka i jego żonę. Wszystko odbyło się na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Przepisując u notariusza grunty na bratanka byłem przekonany, że chodzi o jedną działkę o pow. 2,1 tys. m kw., która miała być rozliczeniem za 40 tys. zł długu. Nie znam się na papierach i księgach wieczystych. Nie wiedziałem, że na nieuczciwego bratanka przepisuję majątek swojego życia. Ufałem mu, bo cały czas powtarzał mi, że wszystko będzie dobrze - powiedział reporterowi PAP Stanisław W.

Był wielokrotnie karany

Bratanek był wielokrotnie karany, z kilkoma pobytami w więzieniu. Jak opowiadał krewnemu, "na mieście mówią, że za niespłacenie 40 tys. zł może mu grozić nawet utrata życia". 64-letni wówczas rolnik wystraszył się i przystał na propozycję bratanka, który obiecał, że za jedną 2,1 tys. m kw. działkę spłaci jego zadłużenie. Po umowach zawartych w 2011 r. nowym właścicielem ponad 6 ha gruntów pod Gdynią został Rajmund W. i jego żona.

Grunty są warte ok. 8 mln zł, bo mieszczą się blisko pasa nadmorskiego w okolicach Kosakowa (woj. pomorskie). Stanisław W. o tym, że został wprowadzony w błąd, dowiedział się dopiero w 2013 r. i złożył zawiadomienie do prokuratury, ale ta postępowanie umorzyła, bo uznała, że musiał wiedzieć, co robi.

W październiku 2014 r. Stanisław W. złożył pozew cywilny w trybie art. 189 kpc o ustalenie nieważności czynności przeprowadzonych przez notariusza, który dodatkowo w innej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku ma postawione zarzuty ws. tzw. mafii mieszkaniowej.

Rolnik odzyska gospodarstwo

Przewodnicząca składu orzekającego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Barbara Rączka-Sekścińska odczytała w środę wyrok w tej sprawie. - Sąd ustala, że zawarta pomiędzy powodem, a pozwanymi w dniu 8 lipca 2011 r. umowa przeniesienia gospodarstwa rolnego położonego w Kosakowie i Kazimierzu (...), sporządzonego w formie aktu notarialnego (...) w kancelarii notarialnej (...) jest nieważna - mówiła sędzia Rączka-Sekścińska.

W podobny sposób sąd uznał, za nieważne umowy darowizn, które bratanek zawarł z żoną. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu podkreślił, że wszystkie umowy notarialne były od chwili ich zawarcia bezwzględnie nieważne.

Stanisław W. nie krył wzruszenia po werdykcie gdańskiego sądu. - Czy to oznacza, że nie będę musiał się wyprowadzać ze swoimi kurkami z gospodarki - dopytywał swoją adwokat, wychodząc z gmachu sądu, bo nie mógł uwierzyć, że wygrał sprawę. Wyrok jest prawomocny.

ms/PAP