"Rola rolników jest nie do przecenienia". Prezydent podpisał umowę programową

Prezydent Andrzej Duda podpisał umowę programową z Krajową Radą Izb Rolniczych. - Rola polskich rolników dla naszego państwa jest nie do przecenienia - zapewniał prezydent.

- Rolnictwo to przede wszystkim życie, to nie tylko zawód. To styl życia, życiowy wybór, życiowe powołanie, niezwykle ważne dla funkcjonowania polskiego państwa - mówił prezydent.

- To oni zabezpieczają jeden z ważnych sektorów bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, a mianowicie bezpieczeństwo żywnościowe. Przekonaliśmy się o tym bardzo dobitnie na początku epidemii koronawirusa, kiedy mimo pierwszych symptomów paniki, absolutnie nie zabrakło w naszym kraju żywności. Żywność była dostarczana do sklepów i właśnie dzięki temu, że polscy rolnicy, w taki, a nie inny sposób realizują swoje zadanie wynikające z ich powołania, do tej paniki w efekcie nigdzie nie doszło - mówił prezydent.

Duda zaznaczył, że fakt podpisania umowy programowej na kolejną kadencję oznacza dla niego to, że przez pięć ostatnich lat "wobec rolników dobrze wykonywał swoje obowiązki prezydenckie".

Po południu, o godz. 17.30 w Wierzchosławicach (Małopolskie) prezydent podpisze umowę programową z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych "Solidarność". Z kolei o godz. 18.30 spotka się z mieszkańcami Tarnowa.

WIDEO - Trwa walka o prawo do opieki nad 4-latką. W tle zarzuty Belgów o rasizm wobec ojca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News