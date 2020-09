Wjechał kradzionym motorowerem do sklepu. Był wcześniej karany [ZDJĘCIA]

33-latek wjechał z całym impetem na motorowerze do sklepu obuwniczego. Jak się później okazało, mężczyzna ukradł pojazd dwa dni wcześniej. Teraz odpowie za kradzież oraz wykroczenie w ruchu drogowym. Sprawca jest już dobrze znany policji, był karany za wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko mieniu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 16:00 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). 33-latek kierujący motorowerem, jadąc ul Kwiatową nie wyhamował przed skrzyżowaniem z ul. Toruńską. Mężczyzna wjechał przez drzwi do sklepu obuwniczego. Sprawca pozostawił zniszczony pojazd i uciekł z miejsca.

ZOBACZ: Wjechał do rowu, z samochodu zerwało dach. Kierowca był poszukiwany

- Na szczęście pracownikom sklepu nic się nie stało. Policjanci z "drogówki" wraz z technikiem kryminalistyki wykonali na miejscu szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, pojazdu, także dokumentację fotograficzną - przekazał podkom. Robert Szablewski z KMP w Grudziądzu.

ZOBACZ: Pijany wjechał do stawu i… zasnął

Z całym impetem wjechał motorowerem do sklepu obuwniczego, po czym uciekł. Na szczęście ani klientom, ani obsłudze nic się nie stało. Sprawcą tego dość zdarzenia okazał się znany policjantom 33-latek, który odpowie za kradzież, bo okazało się, że skradł motorower dwa dni temu. pic.twitter.com/LWCYQbOsiT — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) September 8, 2020

Ukradł motorower dwa dni wcześniej

Funkcjonariusze namierzyli sprawcę we wtorek rano. Okazało się, że to mężczyzna, który jest już dobrze znany miejscowym służbom. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 33-latek był wcześniej karany za wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Dodatkowo mundurowi ustalili, że motorower - na którym wjechał do sklepu obuwniczego - mężczyzna ukradł dwa dni wcześniej.

ZOBACZ: Kłusownik-recydywista wpadł w pułapkę

Za kradzież i doprowadzenie do niebezpiecznej sytuacji w ruchu drogowym kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu grzywna oraz do 5 lat więzienia.

WIDEO - Awaria "Czajki". Błaszczak: ta katastrofa była do przewidzenia, więc wojsko pobierze opłatę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/luq/ polsatnews.pl