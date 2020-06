Złodzieje truskawek. Jeden z rolników stracił 100 kilogramów owoców

Lubelscy plantatorzy truskawek mają problem. W ich regionie dochodzi do notorycznych kradzieży owoców, zwłaszcza w gminie Puławy, w której uprawy tego typu zajmują ponad 300 hektarów. Jeden z rolników stracił ostatnio ok. 100 łubianek. Puławskie truskawki znajdują się na prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Liście Produktów Tradycyjnych.

Ostatnio sława truskawek z Puław skusiła także miejscowych rabusiów. Kiedy wszyscy jeszcze śpią, złodzieje wkraczają na tereny upraw i biorą owoce jak swoje. Zbierają do ostatniej czerwonej sztuki. Do tej pory znikały niewielkie ilości. Jednak w ostatnich dniach w Pachnowoli rolnik stracił ok. 100 kg owoców.

Za kilogram truskawek na lubelskich targowiskach trzeba zapłacić od 12 do 15 złotych.

Zagrożenie dla upraw

Plantatorzy muszą radzić sobie nie tylko ze złodziejami, ale również z suszą rolniczą, która występuje w całym kraju. Największe niedobory wody zanotowano w woj. lubuskim i wielkopolskim. Susza najbardziej dotyka uprawy zbóż jarych i ozimych - informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

"W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2020 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski" - czytamy w pierwszym w tym roku komunikacie IUNG.

ZOBACZ: Ardanowski wysłał nauczycieli do pracy na roli. Jest odpowiedź związkowców

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego jest oceniany stan zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -100 mm. Najniższe wartości KBW (poniżej -170 mm) w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego oraz na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. Natomiast najmniejsze niedobory wody były w woj. warmińsko-mazurskim i woj. podkarpackim

Susza rolnicza w uprawach truskawek wystąpiła w 522 gminach Polski (21 proc. gmin kraju), w 11 województwach na powierzchni 6,5 proc. gruntów ornych.

Niedobór wody wpływa m.in na truskawki

"Stwierdzamy, że niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin" - napisano w raporcie.

ZOBACZ: Skradziono dwa białe kangury. Właściciele wyznaczyli nagrodę

IUNG poinformował, że "według obecnych warunków pogodowych straty plonów - z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych - wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych".

ms/luq/wka/ lublin112.pl, PAP