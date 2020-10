Maszyna oderwała kobiecie rękę. Przyszyli ją lekarze z nowego oddziału

- Moim największym marzeniem jest, żebym odzyskała rękę - mówi Marlena Mazur z Inowrocławia.

Trzy tygodnie temu kobieta miała wypadek przy pracy. Marlena Mazur od trzech lat pracuje w firmie recyklingowej w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie).

Wypadek zdarzył się przy maszynie

- Rękawiczka robocza się zahaczyła i to szło pod te kątowniki. Ciągnęło mnie, aż ona się urwała - powiedziała "Wydarzeniom" Marlena Mazur.

Pacjentka jest wdzięczna losowi, że na zmianie było dwóch kolegów. Jarek i Dawid nie zawahali się i pomogli.

- Dawidowi dziękuję że mnie wyniósł, zatrzymał maszynę i że ścisnął mi sznurkiem rękę żebym się nie wykrwawiła - powiedziała Marlena Mazur.

Załoga karetki, która została wezwana na miejsce, zabezpieczyła amputowany fragment przedramienia.

- Nie mając tej ręki czułam, że tę rękę mam, czułam, że tam są palce, że ruszam tymi palcami - powiedziała pacjentka.

Poszkodowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala klinicznego w Otwocku. Tu od marca działa oddział replantacyjno-rekonstrukcyjny.

"Dotarła do nas w szybkim czasie"

- Na szczęście dotarła do nas w szybkim czasie, dzięki temu retransplantacja była możliwa - powiedział "Wydarzeniom" dr Maciej Klich z Oddziału Replantacyjno-Rekonstrukcyjnego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

Okazało się, że nie trzeba znać wyniku testu na COVID-19, by w pandemii koronawirusa pomagać pacjentowi.

- Kluczową sprawą jest jednak choroba, z którą pacjent się zgłasza i jeżeli nie ma czasu na test, to trzeba ratować kończynę - powiedział profesor Jarosław Czubak, dyrektor szpitala Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP.

W Polsce obecnie jest sześć takich oddziałów. Pracują w ramach dyżurów. Ten w Otwocku wypełnił białą plamę na mapie centralnej i wschodniej Polski.

- Z punktu widzenia ciężkości operacji najkorzystniejsze jest uszkodzenie - my to nazywamy - gilotynowe, szkłem, ostrym narzędziem. Takie urazy to jednak rzadkość. Najczęściej jest to piła tarczowa, również jakieś urządzenia - wyjaśnił prof. Marcin Złotarowicz, kierownik Oddziału Replantacyjno-Rekonstrukcyjnego w otwockim szpitalu.

- Nie dopuszczam do siebie tej myśli, że ręka będzie niesprawna - powiedziała Marlena Mazur.



Wszyscy pacjenci oddziału mają zapewnioną pomoc psychologa.

