Choroba Covid-19 doprowadziła do nieodwracalnych zmian w płucach 44-letniego mężczyzny. Zespół kardiologów z Zabrza podjął się operacji przeszczepu płuc. Był to pierwszy taki zabieg w Polsce, a drugi na świecie. Pacjent we wtorek może opuścić szpital o własnych siłach.