Nie żyje Michael Lonsdale. Aktor był znany z Bonda i "Dnia Szakala"

W ciągu swej 60-letniej kariery Lonsdale, który miał charakterystyczny, rozpoznawalny głos, wcielił się w ponad 200 ról w kinie, w tym w jednym z filmów o Jamesie Bondzie pt. "Moonraker" z 1979 r., w teatrze i telewizji - przypomina AFP. Aktor zagrał złoczyńcę Hugo Draxa planującego zabić wszystkie osoby na Ziemi, a następnie odbudować populację na swojej stacji kosmicznej.

"Jest nam bardzo przykro z powodu śmierci Michaela Lonsdale. Był niezwykle utalentowanym aktorem i oddanym przyjacielem. Łączymy się myślami z jego rodziną i bliskimi" - napisali na Twitterze producenci najnowszych filmów z agentem 007 - Michael G. Wilson i Barbara Broccoli.

"We are very sad to learn of the passing of Michael Lonsdale, who played Hugo Drax in Moonraker. He was an extraordinarily talented actor and a very dear friend. Our thoughts are with his family and friends at this sad time” – Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. pic.twitter.com/oMepLcSP0d