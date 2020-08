Gdy złodzieje kradli obraz... po raz trzeci, muzeum było zamknięte z powodu Covid-19

Arcydzieło od lat jest na celowniku rabusiów. W Holandii po raz trzeci skradziono obraz "Dwóch śmiejących się chłopców z kuflem piwa", autorstwa holenderskiego malarza Fransa Halsa. Szacunkowa wartość pracy to 15 mln euro - podaje "The Guardian". Muzeum było zamknięte dla zwiedzających z powodu pandemii koronawirusa.

Dzieło zostało skradzione w środę rano. XVII-wieczny obraz "Two Laughing Boys with a Mug of Beer" znajdował się w muzeum Hofje van Mevrouw van Aerden w Leerdam (Holandia).

ZOBACZ: Nieudana "renowacja". Obraz słynnego malarza nie do poznania

Do zdarzenia doszło ok. 3:30, w muzeum uruchomił się alarm. Z relacji policji wynika, że nieznane osoby włamały się do muzeum przez tylne wejście do budynku. W celu znalezienia sprawcy, bądź sprawców, służby prowadzą śledztwo, do którego zostaną zaangażowani specjaliści medycyny sądowej oraz eksperci, zajmujący się od kradzieżą dzieł sztuki.

Obraz wart miliony skradziony po raz trzeci

Skradziony obraz przedstawia dwóch chłopców z kuflem piwa. Dzieło powstało w 1626 roku, namalował je holenderski artysta Frans Hals. To nie pierwszy raz, kiedy praca trafiła w ręce rabusiów... Po pierwszy obraz został skradziony w 1988 r., a odnaleziono go po sześciu miesiącach. Z kolei drugiej kradzieży dokonano w 2011 r. Wtedy arcydzieło powróciło do zbiorów muzealnych dopiero po trzech latach.

ZOBACZ: Nerwowo się zachowywał, więc policjanci otworzyli bagażnik. W środku: drogocenny obraz

Nauczone tymi kradzieżami muzeum zwiększyło ochronę. Z relacji holenderskich mediów wynika, że po incydencie z 2011 r. obraz mógł być podziwiany w sali pod stałym nadzorem. Szacuje się, że wartość skradzionego dzieła sztuki to 15 milionów euro - podaje brytyjski "The Guardian".

Obecnie muzeum Hofje van Mevrouw van Aerden jest nieczynne z powodu pandemii Covid-19.

WIDEO - Relacjonował w sieci przebieg epidemii. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ "The Guardian", focus.de, artnet.com