Hojni celebryci. Metallica, reżyser "Parasite" i Ryan Reynolds w starciu z koronawirusem

Muzycy Metalliki, twardziele i twórcy heavy metalowego hymnu "Enter Sandman" nie siedzą dziś z założonymi rękami. Od kilku lat prowadzą fundację All Within My Hands. Teraz za jej pośrednictwem przekazali 350 tysięcy dolarów organizacjom, które zajmują się niesieniem pomocy chorym na wirusa z Wuhan.

Serce z metalu

To jednak nie wszystko. Zespół wystartował z inicjatywą #MetallicaMondays:

- W każdy poniedziałek transmitujemy nasze archiwalne koncerty, które możesz obejrzeć nie wstając z kanapy we własnym pokoju. Odpal po prostu YouTube lub Facebook. W czasie streamingu uruchamiane są darowizny na rzecz All Within My Hands, które zbieramy od fanów. Do tej pory zebrana kwota to już 15 tysięcy dolarów. Nadal będziemy organizować zbiórki w czasie cotygodniowych transmisji. Wszystko po to, by wspomóc osoby dotknięte koronawirusem - ogłosili muzycy.

Przy okazji warto przypomnieć, że Metallica parę lat temu dzieliła scenę z Lady Gagą. Teraz Haus Labs - firma kosmetyczna tej gwiazdy pop ma przeznaczyć 20 procent swoich zysków ze sprzedaży kosmetyków na rzecz banków żywności w Los Angeles i Nowym Jorku.

Deadpool vs. koronawirus

Milion dolarów wpłacił na banki żywności "Feeding America" i "Food Banks Canada" gwiazdor Hollywood Ryan Reynolds i jego żona Blake Lively. Gwiazdor już dwa razy ocalił świat wcielając się w postać Deadpoola. Wiele wskazuje na to, że tym razem odniesie podobny sukces.

Ponad 80 tysięcy dolarów na walkę z koronawirusem przekazał także Bong Joon-ho, reżyser oscarowego filmu "Parasite". W swojej twórczości już parokrotnie pokazywał problemy naszego świata. Teraz stara się poprawić rzeczywistość za pomocą realnych środków.

Bogaci Polacy też pomagają

Córka Jana Kulczyka, Dominika Kulczyk, jeszcze w marcu zdradziła w rozmowie z Plejadą, że ma w planach wpłatę aż 20 milinów złotych na walkę z koronawirusem. Środki zapewne trafiły już tam, gdzie miały - do "Fundacji Lekarze Lekarzom". Organizacja ma kupić za nie sprzęt do diagnostyki wirusa, ekwipunek ochronny dla personelu medycznego, kombinezony ochronne oraz środki antyseptyczne.

Hojni okazują się też nasi piłkarze. Kuba Błaszczykowski przekazał 400 tysięcy złotych na walkę z wirusem w Polsce. Głośnym echem odbił się gest Roberta Lewandowskiego i jego żony. - Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni - przekazali w specjalnym oświadczeniu. Na rzecz walki z koronawirusem przeznaczyli milion euro.

Zaćwierkać wirusa!

Przede wszystkim jednak świat może liczyć na miliarderów. Jack Dorsey to dziś dyrektor generalny portalu społecznościowego Twitter, który sam przed laty założył. Przypomnijmy, że właśnie stworzył fundusz o nazwie Start Small. Jego celem jest walka z pandemią COVID-19. Wpłacił miliard dolarów. - To 28 proc. mojego majątku - dodał.

Wysiłki funduszu będą początkowo koncentrować się na zwalczaniu globalnej pandemii. Chodzi nie tylko o zapewnienie pieniędzy na inicjatywy z zakresu medycyny, ale też edukacji.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Szef Twittera chce udzielić wsparcia szpitalom i organizacjom, które zajmują się przygotowywaniem posiłków, sprzętów i innych niezbędnych narzędzi w walce z pandemią. Wszelkie inwestycje spółki "Smart Small" będą aktualizowane za pośrednictwem dokumentu, który jest dostępny pod tym adresem.

