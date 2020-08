Metallica funduje stypendia. Pieniądze dla młodych techników

W ramach inicjatywy słynnego amerykańskiego kwartetu piętnaście placówek zawodowych, które kształcą młodych techników, otrzyma po 100 tysięcy dolarów. Chodzi o wspieranie osób, które po nabyciu umiejętności technicznych wkraczają na rynek pracy w USA.

Ręce do pracy

- Cześć wszystkim, tu Lars Ulrich z Metalliki. W zeszłym roku uruchomiliśmy program stypendialny dla osób ze społeczności lokalnych. Chcemy, by poprzez praktyki nabywały potrzebne umiejętności i rozwijały kariery zawodowe. Pomaga nam w tym zadaniu organizacja partnerska American Association of Community Collages - zapowiedział w komunikacie prasowym perkusista zespołu.

ZOBACZ: Giganci rynku koncertowego tracą krocie

- Dostrzegamy jak ważne są osoby o wiedzy technicznej w trakcie naszych tras koncertowych. Aby móc występować potrzebujemy wielkiej liczby ciężko pracujących ludzi, którzy są w stanie przygotować od podstaw całą infrastrukturę sceniczną. Jest to dla nas niewyobrażalna pomoc - tłumaczy dalej ideę akcji.

"Metallica Scholars" to jedno z kluczowych przedsięwzięć fundacji All Within My Hands, którą prowadzi grupa. - Mamy wielką przyjemność kontynuowania programu stypendialnego w drugim roku z rzędu. Tym razem przeznaczyliśmy na ten cel półtora miliona dolarów. Tą kwotą wesprzemy wszystkie dziesięć szkół, które współpracowały z nami w 2019 roku, a także pięć nowych placówek wybranych do programu w tym roku - dodaje Ulrich.

ZOBACZ: Chłopiec z Nigerii tańczył w błocie, na deszczu. Otrzymał stypendium baletowe w Nowym Jorku [WIDEO]

Gesty charytatywne

Warto dodać, że gdy tylko wybuchł kryzys gospodarczy związany z Covid-19 fundacja All Within My Hands przekazała aż 350 tysięcy dolarów organizacjom, które zajmują się niesieniem pomocy chorym na koronawirusa. Zespół od początku pandemii prowadzi też akcję #MetallicaMondays. Co poniedziałek emituje na YouTube archiwalne koncerty ze swojego przepastnego archiwum. W czasie seansu zbierane są pieniądze na walkę z chorobą z Wuhan.

ZOBACZ: Hojni celebryci. Metallica, reżyser "Parasite" i Ryan Reynolds w starciu z koronawirusem

Gdy Metallica w 2019 roku zagrała w Polsce przekazała darowiznę w kwocie ponad 200 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Warto przypomnieć, że nowy album Metalliki pojawi się na rynku pod koniec tego miesiąca. Chodzi o „S&M2”, czyli zapis zeszłorocznego koncertu zespołu. Nie był to jednak typowy występ, gdyż grupa zaprezentowała swoje największe klasyki przy dodatkowym akompaniamencie orkiestry symfonicznej.

Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - Zespół Piersi w hicie "Bałkanica" - Sylwestrowa Mocy Przebojów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Walewski