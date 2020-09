Trump konta Biden. Pierwsza debata prezydencka w USA

Podczas debaty Trump pytany był o to, czy jest "gotów dziś potępić białych suprematystów". W trakcie zadawania pytania przez prowadzącego debatę Chrisa Wallace'a Trump odparł "sure" (zapewne).

Dodał później, że "jest do tego skłonny".

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w USA. Mike Tyson zagłosuje po raz pierwszy

Ponaglany przez moderatora i Bidena do deklaracji potępiającej białych suprematystów Trump stwierdził, że przemoc "to nie jest problem prawicy, lecz lewicy". Antifę nazwał radykalną i niebezpieczną.

Biden stwierdził, że Antifa to "idea, a nie organizacja" i powiedział, że mówił tak szef FBI. Zarzucił Trumpowi, że ten "nie chce uspokoić sytuacji", nie próbuje współpracować, natomiast "dolewa oliwy do ognia".

"Piesek Putina"

Kandydat Demokratów Joe Biden nazwał w trakcie debaty prezydenckiej ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa "pieskiem Putina". Republikanin ostrzegał natomiast, że amerykańskie wybory zostaną sfałszowane.

ZOBACZ: Biden: będę sprzymierzeńcem światła, a nie ciemności

Kandydat Demokratów stwierdził w trakcie debaty, że Trump "odmawia powiedzenia czegokolwiek Putinowi o nagrodach za głowy amerykańskich żołnierzy". Nazwał go "pieskiem Putina". Było to odniesienie do doniesień amerykańskich mediów o tym, że Rosja płaciła w Afganistanie talibom za ataki na amerykańskich żołnierzy.

Biden mówił także, że w USA są próby, by zniechęcić ludzi do udziału w głosowaniu. - Czy to się zmieni czy będziecie mieli kolejne cztery lata kłamstw? - pytał, wskazując na prezydenturę Trumpa. Wypowiadając się o wyborach Trump stwierdził że to "będzie oszustwo, jakiego jeszcze nie widzieliście". Gospodarz Białego Domu od tygodni powtarza, że do fałszerstw przyczyni się masowe głosowanie korespondencyjne.