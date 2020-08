Kamala Harris jest w sumie czwartą kobietą, która ubiegać się będzie o stanowisko wiceprezydenta - po Tonie Nathan w 1972 roku, Geraldine Ferraro w 1984 i Sarah Palin w 2008 roku.

