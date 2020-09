Parada poparcia dla Trumpa na jeziorze. Kilka łodzi zatonęło

Do zdarzenia doszło w sobotę na jeziorze Travis w Teksasie. W paradzie poparcia dla urzędującego prezydenta USA, wzięły udział setki łodzi.

Inicjatywa spodobała się Trumpowi, który podziękował swoim zwolennikom w mediach społecznościowych. "Chciałbym do was dołączyć, ale jestem całkowicie skupiony na 3 listopada (data wyborów prezydenckich w USA - red.). Dziękuję Wam!" - napisał na Twitterze prezydent USA.

Wish I could join you, but totally focused on November 3rd. Thank you! #MAGA pic.twitter.com/bZ31JCgz99 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

Chociaż pogoda była tego dnia spokojna, chwilę po rozpoczęciu imprezy do miejscowej policji zaczęły napływać pierwsze sygnały o zagrożeniu. Okazało się, że łodzi na jeziorze było zbyt wiele, wskutek czego większe jednostki płynąc wytwarzały fale, które na zatłoczonej tafli stworzyły niebezpieczne warunki dla mniejszych łodzi.

TCSO responded to multiple calls involving boats in distress during the Trump parade on Lake Travis. Several boats did sink. — Travis County SO (@TravisCoSheriff) September 5, 2020

W efekcie pięć jednostek zatonęło, a kilka innych fale zniosły na skaliste nadbrzeże. Poszkodowanym na pomoc ruszyli inni uczestnicy imprezy.

#BREAKING: Multiple boats are either in distress or have sunk on Lake Travis in Texas during a Trump Boat Parade#DonaldTrump#Dumbkirk #Texas #BoatParade pic.twitter.com/HYPRUVwBDp — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) September 5, 2020

Lokalne władze poinformowały, że chociaż zdarzenie wyglądało groźnie, nikt w nim nie ucierpiał.

In other news; a pro-trump boat parade in Texas ended with two boats sinking and that’s incredible. pic.twitter.com/gJGyPUzksE — Patrick (@rajczakxxx) September 6, 2020

dk/hlk/ polsatnews.pl, CNN