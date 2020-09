Kości ponad 5 tys. osób, w tym dzieci, miał przechowywać światowej sławy brytyjskich chirurg. Dere McMinn fragmenty ludzkich ciał miał kolekcjonować od lat 90. - informuje brytyjski dziennik "The Independent". Lekarz zbierał je bez wiedzy pacjentów i gromadził je nielegalnie w swoim domu.

Brytyjski dziennik opublikował wyniki raportu, według którego słynny chirurg przez ponad 25 lat zbierał i gromadził w swoim domu części ciał swoich pacjentów. Naruszył tym samym normy prawne i etyczne.



Specjalista nie miał odpowiedniej licencji na przechowywanie szczątków, ani formalnej zgody osób, do których kości należały. Jak twierdzi, miał "ustną zgodę" swoich pacjentów na pobranie części ich ciała. Jednak "Independent" zauważa, że śledczy prowadzący dochodzenie nie znaleźli dowodów na to, by pacjenci 67-letniego dziś lekarza byli świadomi jego praktyk.

ZOBACZ: Pielęgniarz winny śmierci 85 pacjentów. Wywoływał zawały

McMinn to chirurg ortopeda - pionier metody operacji stawu biodrowego, która jest mniej inwazyjna niż wszczepienie endoprotezy. Wynalazł m.in. szereg implantów i technik chirurgii stawów. Brytyjski lekarz operował gwiazdy sportu, polityków i celebrytów.

Został zawieszony

Były poseł Torysów, Lord Robathan, który przeszedł operację biodra nie był zaniepokojony zarzutami wobec lekarza.

- Kogo obchodzi, czy to robił - powiedział polityk. - Gdyby mnie o to poprosił, zgodziłbym się. Zrobił mi cholernie dobrą robotę i jest genialnym chirurgiem - dodał arystokrata.

Z kolei golfista Andrew Murray, operowany przez McMinna 21 lat temu, stwierdził, że gdyby doniesienia o przechowywaniu kości okazały się prawdziwe, "byłby potwornie rozczarowany".

ZOBACZ: Samobójcza śmierć pacjentki. Zarzuty dla trojga lekarzy



Według "The Independent" pracownicy szpitala Edgbaston w Birmingham, gdzie operował McMinn byli świadomi tego, co robi. - Wszystko było trzymane w tajemnicy i tuszowane - powiedział dziennikowi jeden ze współpracowników chirurga.



Jak ustalił portal, część personelu miała nawet pomagać mu w transportowaniu kości.



Lekarz został zawieszony. Trwa policyjne dochodzenie w jego sprawie.

WIDEO - Furgonetka wjechała w demonstrantów. Kierowca próbował uciec [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ "The Independent", interia.pl