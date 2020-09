Nowe przypadki koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń. Nie żyje 30 osób, w tym 35-latka

Mamy 1552 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 30 kolejnych osób. Najmłodsza ze zmarłych to 35-letnia kobieta z Raciborza, nie miała chorób współistniejących. Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem osób wzrosła do 91514, a ofiar śmiertelnych do 2513. Ostatniej doby liczba zajętych respiratorów wzrosła do 152 (11 więcej niż dzień wcześniej).