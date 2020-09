Utrudnienia na A2. Na trasie przewrócił się samochód ciężarowy

Po zablokowaniu autostrady A2 na odcinku Poznań-Września w stronę Warszawy policja kieruje ruch przez węzeł Krzesiny do drogi krajowej 92. We wtorek rano na 175. km trasy przewrócił się samochód ciężarowy.

Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA podał, że zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Tulce. Zablokowane zostały wszystkie pasy w kierunku Warszawy. Utrudnienia powstały także na trasie w kierunku Poznania.

Ciężki poranek na A2. Całkowita blokada na Warszawę. Policjanci z drogówki wycofali kierowców aut osobowych do najbliższych zjazdów. Wszystko teraz w rękach służb technicznych. pic.twitter.com/FcJPztpB1m — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) September 29, 2020

Obowiązuje objazd zablokowanego odcinka z węzła Poznań Krzesiny przez Poznań do drogi krajowej nr 92 następnie do węzła Kostrzyn i drogą S5 do węzła Poznań Wschód na autostradę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.

ms/PAP