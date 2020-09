Wypadek na Śląsku. Auto wbiło się w barierę energochłonną

20-letni obywatel Słowacji nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, wskutek czego na łuku zjechał z jezdni i uderzył w barierę. Samochodem podróżowały trzy osoby.

We wtorek ok. godz. 16:00 dyżurny komisariatu policji w Rajczy (woj. śląskie) otrzymał informację, że w Soli doszło do zdarzenia drogowego. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zobaczyli wbity w barierę energochłonną samochód.

Jak sami podkreślają, cudem było to, że w nikt w wypadku nie ucierpiał.

Kierowca ukarany mandatem

Jak ustalili mundurowi, kolizję spowodował 20-letni obywatel Słowacji, który nie dostosował prędkości do panujących warunków, na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył w barierę.

Wraz z nim samochodem podróżowało dwóch pasażerów. Kierowca był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Za spowodowanie kolizji drogowej otrzymał mandat karny.

