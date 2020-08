Rozszczelniona cysterna. Kwas siarkowy wylewał się z tira na drogę

Do rozszczelnienia cysterny z kwasem siarkowym doszło w piątek rano niedaleko Lubina (woj. dolnośląskie). Ze zbiornika zaczęła wyciekać niebezpieczna substancja. Żrące kałuże utworzyły się na asfalcie. Przez wiele godzin straż pożarna prowadziła akcję neutralizacji kwasu i przepompowywania zawartości zbiornika do innego samochodu. Przejazd drogą krajowa był zablokowany.

Do rozszczelnienia cysterny z kwasem siarkowym doszło w miniony piątek ok. godz. 9:00. Niebezpieczna substancja zaczęła wyciekać ze zbiornika, gdy kierowca jadąc droga krajową nr 3 z od strony Polkowic w kierunku Lubina mijał skrzyżowanie z drogą do Rynarcic i Rudnej.

Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że doszło do awarii.

Na miejsce zostały wezwane jednostki straży pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Lubinie oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej-H z KGHM "Polska Miedź". Dotarły także zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Legnica 2", policja i służba drogowa.

Kwas siarkowy lał się na ulicę

Strażacy w kombinezonach przeciwchemicznych zabezpieczali i neutralizowali kałuże kwasu siarkowego, który wylał się na jezdnię. Uszczelnili także wyciek ze zbiornika. Ruch pojazdów został wstrzymany. Akcja trwała do popołudnia.

Serwis polkowice112.pl poinformował po godzinie 17 o rozpoczęciu akcji przepompowywania kwasu siarkowego do innej cysterny, która przyjechała na miejsce.

Policja wyznaczyła objazdy miejsca wycieku drogą wojewódzką nr 323.

polkowice112.pl Strażacy pracowali w kombinezonach przeciwchemicznych. Droga nr 3 została zamknięta.

Miejsce zdarzenia w Google Street View:

