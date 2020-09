Mamy 1326 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 36 kolejnych osób. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 89 962. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Polsce 2 483 osób.

"Mamy 1326 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (167), mazowieckiego (151), pomorskiego (127), śląskiego (124), kujawsko-pomorskiego (120), podkarpackiego (115), łódzkiego (92), wielkopolskiego (81), dolnośląskiego (64), zachodniopomorskiego (58), podlaskiego (57), warmińsko-mazurskiego (50), świętokrzyskiego (39), opolskiego (36), lubelskiego (29), lubuskiego (16)" - podał resort.

"Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 83-K, 89-M, 83-M Poznań, 73-M, 74-M Racibórz, 65-M Chorzów" - poinformowało ministerstwo.

W komunikacie dodano także, że "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 68-M Kędzierzyn-Koźle, 63-K Ostróda, 78-K Grudziądz (mieszkanka woj. warmińsko-mazurskiego), 71-M Konin, 60-M Bełchatów, 91-M Łódź, 82-K Częstochowa, 43-M Zawiercie, 80-M Kędzierzyn-Koźle (mieszkaniec woj. śląskiego), 95-K Lublin, 52-M Jasło, 87-K Sanok, 60-K Dębica, 68-M Żary, 73-K, 41-M Białystok, 68-K Szczecin, 79-M Grudziądz, 64-M Nowy Sącz, 87-K Myślenice, 82-M Kraków, 86-M Puck, 88-K Nowy Dwór Gdański, 74-K Elbląg, 85-K Grudziądz (mieszkanka woj. pomorskiego), 81-K Stężyca, 66-M, 74-M Gdańsk, 88-M Czerwona Góra, 84-M Wrocław".

Resort podał, że w szpitalach przebywa 2399 osób. 141 pacjentów jest pod respiratorem.

Kwarantanną objęto 134 tys. 588 osób, a nadzorem epidemiologicznym 14 tys. 660.

Do tej pory wyzdrowiało 68 tys. 955 osób.

Nowe obostrzenia

- Do tych wyników trzeba się przyzwyczaić w najbliższych dniach. Możemy osiągać nawet wyniki powyżej 1300-1500 nowych przypadków dziennie. Nie ma w tej chwili dużych ognisk, poza województwem wielkopolskim, gdzie mamy przypadek DPS. gdzie jest zakażonych 100 osób. To pokłosie otwartości DPS-ów - powiedział w poniedziałek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że najważniejsze jest noszenie maseczek i zachowanie dystansu. - Jeśli nie będziemy stosować maseczek i dystansu, możemy sięgnąć w najbliższych dnia jeszcze wyższego wyniku - dodał.

Pytany o to, czy nie zabraknie łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19, Andrusiewicz odpowiedział: "obecnie mamy ponad 6300 łóżek, z czego 2300 jest zajętych".

- Ten bufor będziemy powiększać. W najbliższych dniach poinformujemy o tym. Liczba łóżek będzie zwiększona w tych województwach, gdzie ostatnio odnotowaliśmy więcej przypadków. Łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje. Jeśli widzimy gdzieś problemy, to zapada decyzja wojewody, żeby dla pacjentów covidowych przygotować łóżka - tłumaczył.

Dopytywany o szczegóły, stwierdził: "decyzji administracyjnej nie unikniemy". - Na pewno będą to nowe placówki, szerzej powiemy, kiedy wojewodowie wydadzą decyzje". - Lekarzy na chwilę obecną - poza jednym przypadkiem z Pomorza, gdzie mieliśmy informację, że brakuje lekarzy - lekarze są dostępni. Nie mamy sygnałów, żeby w którymś ze szpitali brakowało lekarzy - podkreślił Andrusiewicz.

Jak podał, w tym tygodniu minister zdrowia poinformuje o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały w strefie żółtej i czerwonej.

Polska na 12. miejscu w Europie pod względem liczby zgonów

Obecnie w Polsce 1 proc. chorych na COVID-19 jest w stanie krytycznym - pod respiratorem; intubowanych jest 124 spośród 16 994 obecnie chorych - wynika ze strony internetowej www.worldometers.info/pl, na której publikowane są światowe statystyki w czasie rzeczywistym.

W niedzielę resort zdrowia przekazał informacje o kolejnych 8 ofiarach śmiertelnych koronawirusa, co powiększyło całkowity bilans zgonów w naszym kraju do 2 432. To sytuuje nas na 35 miejscu pod względem liczby zgonów na świecie i na 12 w Europie. Najwięcej ofiar odnotowano do tej pory w USA - 209 177, w Brazylii - 141 441, w Indiach - 94 559. Jeśli chodzi o Europę to w Niemczech umarło z powodu koronawirusa 41 971 chorych, we Włoszech 35 818, a we Francji 31 700.

Śmiertelność w Polsce wynosi 3 proc., podczas gdy na świecie sięga 4 proc. Łącznie na świecie w wyniku COVID-19 zmarło już 999 212 chorych, a wirusa SARS-CoV-2 wykryto u 33 095 754.

Rekord za rekordem

Najwięcej ozdrowieńców w ciągu doby w Polsce odnotowano 5 września. Było ich wtedy 2 526. Równocześnie tego dnia wykryto 567 nowych przypadków. Od tego momentu liczba dobowo wyleczonych chorych sukcesywnie spada, w niedzielę - 27 września - do 578. Odnotowuje się też trend wzrostowy liczby zachorowań; choć dzienne statystyki wahają się, w ciągu ostatnich kilku dni osiągały wartość dotąd niespotykaną. Rekord padł w piątek 25 września, gdy zdiagnozowano 1 587 nowych przypadków. W sobotę było o 3 przypadki mniej, w niedzielę wykryto ich 1 350.

W ostatnich dniach przybywa zakażonych koronawirusem. Rekord padł w piątek 25 września - 1587 przypadków, w sobotę odnotowano trzy nowe przypadki mniej. W niedzielę odnotowano 1350 nowych zakażeń. Z kolei w poniedziałek 21 września resort zdrowia poinformował o 1136 nowych, potwierdzonych przypadkach. W sobotę 19 września resort informował o 1002 przypadkach, a w środę 23 września było 974 nowych zakażonych, a w czwartek 1136.

