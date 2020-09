Resort podał, że w szpitalach przebywa 2305 osób. 130 pacjentów jest pod respiratorem.

Kwarantanną objęto 136 tys. 128 osób, a nadzorem epidemiologicznym 16 tys. 647.

Do tej pory wyzdrowiało 68 tys. 420 osób.

"Mamy 1306 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (200), mazowieckiego (152), kujawsko-pomorskiego (152), pomorskiego (150), małopolskiego (134), lubelskiego (87), śląskiego (83), podkarpackiego (73), podlaskiego (59), łódzkiego (57), lubuskiego (39), opolskiego (35), dolnośląskiego (28), zachodniopomorskiego (25), świętokrzyskiego (18), warmińsko-mazurskiego (14)" - poinformowało ministerstwo.

"Z przykrością informujemy o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 33-M, 71-M, 90-K, 75-M Poznań, 71-K Częstochowa, 81-M Tychy, 64-M Grodzisk Mazowiecki, 73-K Nowy Sącz, 84-K Miechów, 62-M, 69-M, 68-K Gdańsk, 83-M Bytów, 61-M Kościerzyna, 59-M Grudziądz (mieszkaniec woj. pomorskiego). Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podano.

Polska na 12. miejscu w Europie pod względem liczby zgonów

Obecnie w Polsce 1 proc. chorych na COVID-19 jest w stanie krytycznym - pod respiratorem; intubowanych jest 124 spośród 16 994 obecnie chorych - wynika ze strony internetowej www.worldometers.info/pl, na której publikowane są światowe statystyki w czasie rzeczywistym.

W niedzielę resort zdrowia przekazał informacje o kolejnych 8 ofiarach śmiertelnych koronawirusa, co powiększyło całkowity bilans zgonów w naszym kraju do 2 432. To sytuuje nas na 35 miejscu pod względem liczby zgonów na świecie i na 12 w Europie. Najwięcej ofiar odnotowano do tej pory w USA - 209 177, w Brazylii - 141 441, w Indiach - 94 559. Jeśli chodzi o Europę to w Niemczech umarło z powodu koronawirusa 41 971 chorych, we Włoszech 35 818, a we Francji 31 700.

ZOBACZ: Premier Indii: nasza szczepionka na koronawirusa będzie powszechnie dostępna na świecie

Śmiertelność w Polsce wynosi 3 proc., podczas gdy na świecie sięga 4 proc. Łącznie na świecie w wyniku COVID-19 zmarło już 999 212 chorych, a wirusa SARS-CoV-2 wykryto u 33 095 754.

Rekord za rekordem

Najwięcej ozdrowieńców w ciągu doby w Polsce odnotowano 5 września. Było ich wtedy 2 526. Równocześnie tego dnia wykryto 567 nowych przypadków. Od tego momentu liczba dobowo wyleczonych chorych sukcesywnie spada, w niedzielę - 27 września - do 578. Odnotowuje się też trend wzrostowy liczby zachorowań; choć dzienne statystyki wahają się, w ciągu ostatnich kilku dni osiągały wartość dotąd niespotykaną. Rekord padł w piątek 25 września, gdy zdiagnozowano 1 587 nowych przypadków. W sobotę było o 3 przypadki mniej, w niedzielę wykryto ich 1 350.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. "Wiele regionów ma problemy z dostępem do łóżek"

W ostatnich dniach przybywa zakażonych koronawirusem. Rekord padł w piątek 25 września - 1587 przypadków, w sobotę odnotowano trzy nowe przypadki mniej. W niedzielę odnotowano 1350 nowych zakażeń. Z kolei w poniedziałek 21 września resort zdrowia poinformował o 1136 nowych, potwierdzonych przypadkach. W sobotę 19 września resort informował o 1002 przypadkach, a w środę 23 września było 974 nowych zakażonych, a w czwartek 1136.

prz/ polsatnews.pl