Niewybuch w Ostrołęce. Ewakuowano ok. 2 tys. mieszkańców

W Ostrołęce (Mazowieckie) na jednej z posesji znaleziono bombę lotniczą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na czas akcji saperów ewakuowanych zostało ok. 2 tys. mieszkańców - przekazał we wtorek aspirant Krzysztof Kolator z ostrołęckiej policji.

Jak poinformował aspirant Krzysztof Kolator informację o niewybuchu policjanci otrzymali w poniedziałek ok. godziny 14.30. - W Ostrołęce przy ul. Warszawskiej na jednej z posesji ujawniony został niewybuch najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej - powiedział policjant.

- Na miejsce zostali skierowani policyjni pirotechnicy, którzy wstępnie stwierdzili, że jest to prawdopodobnie niewybuch bomby lotniczej o średnicy ok. 50 centymetrów, który może ważyć nawet 500 kilogramów - tłumaczył. Wskazał, że akcję wydobycia niewybuchu zaplanowano na wtorek. Rozpoczęła się ona ok. godziny 8 rano. - W promieniu ok. 1500 metrów o miejsca ujawnienia niewybuchu mieszkańcu zostali ewakuowani. Jest to około 2 tys. osób - podał.

Podkreślił również, że na miejscu pracuje patrol saperski z Orzysza. Niewybuch zostanie przewieziony na poligon wojskowy, gdzie zostanie zdetonowany. Akcja służb może potrwać kilka godzin.

ms/PAP