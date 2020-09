Neutralizacja miny z II wojny światowej. Niewybuch odholowano

- Jest holowana do miejsca neutralizacji, którą zaplanowano około 2,1 mili od brzegu na północny-wschód w wodach Zatoki Gdańskiej - dodała Kierzkowska.

W poniedziałek i wtorek w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku prowadzona jest operacja przemieszczenia (holowania) i następnie neutralizacji dwóch obiektów niebezpiecznych – niemieckich min morskich typu GC, pochodzących z okresu II wojny światowej.

Operacja jest prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie.

ZOBACZ: Zakaz zbliżania się do plaży. Będą neutralizować miny morskie

Miny zostały znalezione podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Ich długość to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit.

Akcja jest drugą w tym roku przeprowadzaną na wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsza odbyła się w czerwcu.